Torna con nuova musica Marco Carta. “Solo fantasia” è il brano in gara a San Marino Song Contest

Marco Carta è in gara con Solo Fantasia al San Marino Song Contest, la manifestazione che porterà il vincitore all’Eurovision 2025 per rappresentare la Repubblica di San Marino. La direzione artistica dell’evento è affidata a Massimo Bonelli, già organizzatore da diversi anni del Concerto del Primo Maggio Roma.

Il cantante, vincitore della sesta edizione di Amici di Maria De Filippi manca dal mercato discografico da maggio del 2024, mese in cui ha pubblicato con Dischi dei Sognatori, distribuzione ADA Music Italy, il singolo Voragine.

Marco Carta – Solo Fantasia: testo e significato

Il nuovo brano di Marco Carta, Solo Fantasia, è stato scritto da Tony Maiello, Alessandro Gemelli, Matteo Chirivì, Simone Giacomini e Marco Rettani.

Ecco come l’artista racconta Solo Fantasia:

“Solo Fantasia” è una canzone che racconta un’attrazione intensa e fugace, sospesa tra sogno e realtà. Il testo evoca immagini di una notte vissuta con passione e irrazionalità, dove i protagonisti si perdono in un momento “maledetto e romantico” senza sapere dove li porterà. C’è un legame indefinito tra loro, ma non abbastanza solido da diventare qualcosa di concreto: è solo fantasia, un’illusione che somiglia alla poesia ma che sfugge a qualsiasi regola o definizione. La musica e la notte diventano il rifugio perfetto per questo incontro effimero, in un’atmosfera che ricorda un film o una canzone d’altri tempi.”

Marco Carta – Solo Fantasia: testo

(Il testo sarà disponibile a breve)