Marco Carta annuncia l’uscita del nuovo singolo “Voragine”

Marco Carta, “Voragine“: significato del testo del nuovo singolo

Scritto e prodotto da Le Ore, insieme a Marco Carta e Marco Rettani, “Voragine” (Dischi Dei Sognatori / ADA Music Italy) è il nuovo singolo del cantante sardo e sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 17 maggio.

Il brano arriva dopo il singolo estivo “Sesso Romantico” (2022), il successo al festival internazionale Kenga Mahjike con “(Forse) Non Mi Basti Più” e la pubblicazione di “Supernova“, cui è seguito un lungo tour in giro per l’Italia.

MARCO CARTA, VORAGINE: significato del brano

“Mi piace pensare alla musica come alla relazione più duratura della mia vita. In oltre quindici anni ne abbiamo passate tante: abbiamo toccato il cielo e abbiamo imparato a ripartire da zero. Ci siamo scelti, maledetti, amati, guardati da lontano, ma lasciati mai e sono grato per ogni singola notte che sembrava l’ultima, perché l’ho vissuta ogni volta come se lo fosse, non risparmiandomi.

‘Voragine‘ è la fotografia di quei momenti con il cuore in mano, quando i ricordi rendono impossibile lasciarsi davvero, perché basterà un sapore o una nota a far tornare tutto com’era, com’è sempre stato, come voglio che sia”.

MARCO CARTA, VORAGINE: testo del brano

Il testo di “Voragine” sarà disponibile a partire da venerdì 17 maggio.

VORAGINE TOUR: LE DATE

13 GIUGNO – Tito (PZ)

8 LUGLIO – Serino (AV)

16 LUGLIO – Pimentel (SU)

5 AGOSTO – Cuglieri (OR)

7 AGOSTO – Ruoti (PZ)

10 AGOSTO – Villa S. Maria (CH)

8 SETTEMBRE – Burcei (SU)

Foto di copertina di Enrico Palmosi