San Marino Song Contest: in gara, tra musica e moda, Haymara Gavillucci

Chi è Haymara Gavillucci, in gara al San Marino Song Contest con l’inedito Tomame las manos.

Flora Canto e Francesco Facchinetti condurranno la prima edizione del San Marino Song Contest, che si terrà sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. I 20 artisti selezionati si sfideranno per ottenere il pass per l’Eurovision Song Contest 2025.

Durante la serata ci saranno le incursioni di Cristiano Malgioglio, che aggiungerà il suo tocco ironico e pungente allo show. Il San Marino Song Contest, con la regia di Cristiano D’Alisera, sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay e Rainews.it.

Chi è Haymara Gavillucci?

Haymara Gavillucci è una giovane cantante e performer nata il 13 ottobre 2007 ad Aprilia, in provincia di Latina. Fin da bambina coltiva la passione per la musica, studiando canto e lavorando per sviluppare il proprio percorso artistico. Parallelamente alla musica, si è dedicata anche al mondo della moda, ottenendo prestigiosi riconoscimenti.

Nel corso della sua carriera ha fondato la Haymara Keys & The Band, un gruppo che rende omaggio ad Alicia Keys, portando il repertorio dell’iconica artista americana in giro per i locali di Roma. Il suo talento l’ha portata a esibirsi su palcoscenici importanti come il Tour Music Fest e il Roma Music Festival.

Negli ultimi anni ha ottenuto diversi riconoscimenti nel panorama musicale, vincendo alcuni contest nell’area di Roma e del basso Lazio. Nel 2025 tenta il grande salto internazionale partecipando al San Marino Song Contest con il brano Tomame las manos, con l’obiettivo di conquistare il palco dell’Eurovision Song Contest 2025.