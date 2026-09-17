di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Music Biz
Condividi su:

Spotify lancia Fresh Finds Forward: badge, strumenti e community per gli emergenti

Il nuovo programma offre strumenti, community e supporto concreto a chi è già entrato in una playlist Fresh Finds

Logo di Fresh Finds Forward, il nuovo programma Spotify per gli artisti emergenti, su collage con tre musicisti che cantano dal vivo
Music Biz di Massimiliano Longo
Condividi su:

Spotify lancia oggi Fresh Finds Forward, un nuovo programma che offrirà a circa 10.000 artisti indipendenti emergenti ogni anno, in tutto il mondo, risorse, community e supporto concreto.

Ci entra chi viene inserito in una qualsiasi playlist Fresh Finds dal 1° gennaio 2026 in poi: un badge dedicato sul profilo, corsia preferenziale per partnership su tour e video musicali, accesso Premium a LANDR Studio Pro e al piano Creator di Splice.

Si aggiungono eventi di formazione con il team Spotify e con gli alumni del programma, e sei mesi di terapia gratuita tramite BetterHelp. La registrazione avviene tramite Spotify for Artists e i vantaggi durano dodici mesi.

Joe Hadley, Global Head of Music Content and Partnerships di Spotify, spiega com’è nato il programma: “Abbiamo trascorso anni ad ascoltare ciò di cui gli artisti indipendenti hanno realmente bisogno, e da quei confronti ha preso forma questo programma”.

Hadley aggiunge: “Fresh Finds Forward fa tesoro di un decennio di scoperte per costruire una vera e propria rete di supporto: in questo modo gli artisti non si limitano a ottenere un posizionamento in playlist, ma ricevono i benefit, le risorse e la community necessari per valorizzare al massimo quella visibilità”.

Il programma nasce nel decimo anno delle playlist Fresh Finds, attive dal 2016, che hanno aiutato oltre 80.000 artisti in 127 Paesi. Dal 2024 hanno generato più di 128 milioni di nuove scoperte artistiche.

Quasi il 70% degli stream generati è partito da ascoltatori che sentivano quell’artista per la prima volta. Nel nostro test sulle Radio di Spotify, gli emergenti restavano quasi sempre fuori dai consigli automatici.

RADAR Italia sceglie sei nomi, Fresh Finds Forward molti di più

Fresh Finds Forward non sostituisce RADAR Italia, il programma attivo nel nostro Paese dal 2020: per la sesta edizione ha scelto sei nomi, tra cui faccianuvola e Sara Gioielli.

RADAR resta un affiancamento su misura per pochi artisti selezionati per fare carriera. Fresh Finds Forward è pensato per una platea molto più larga, in una fase iniziale, con un supporto standardizzato invece che personalizzato.

Quanti posti per l’Italia: il comunicato non lo dice

Il programma premia chi è già stato scelto per una playlist Fresh Finds dagli editor di Spotify, non allarga la platea di chi viene selezionato.

Per essere presi in considerazione dagli editor di Spotify, agli artisti resta la stessa via: proporre la propria musica con un pitch per un’uscita imminente, inviato tramite Spotify for Artists. Spotify al momento non ha dichiarato i numeri per paese, ovvero quanti di quei 10.000 posti l’anno riguardino l’Italia.

Leggi anche su Spotify

All Music Italia

Leggi anche su Spotify

Illustrazione in stile fumetto con lapidi, cuffie e smartphone per l’accordo Spotify Universal sui remix AI

"La musica è morta il 21 maggio 2026": perché l'accordo Spotify-UMG sui remix AI fa paura
Immagine grafica dedicata allo Spotify Investor Day 2026

Spotify tra AI, Reserved e audiolibri: cosa è stato annunciato all’Investor Day 2026
Måneskin, Gianluca Grignani, MEDUZA e Ludovico Einaudi nella classifica dei brani italiani più ascoltati su Spotify

Spotify svela i 20 brani italiani più ascoltati di sempre e lancia La Tua Festa su Spotify
Spotify comunica i risultati del primo trimestre 2026 con 761 milioni di utenti attivi mensili

Spotify supera 761 milioni di utenti: cosa dicono i dati del primo trimestre 2026 alla discografia
Illustrazione editoriale in stile fumetto: piramide dello streaming musicale con logo Spotify, folla alla base e singola figura in cima illuminata in oro

Spotify Loud & Clear 2025: 165 milioni di royalty per gli artisti italiani. Ma la piramide resta stretta
Interfaccia dell'app Spotify con la nuova funzione SongDNA per la visualizzazione interattiva dei crediti dei brani

SongDNA di Spotify: cosa cambia per artisti, etichette e autori con la nuova gestione dei crediti
classifica Spotify YouTube settimana 10 streaming Italia Sanremo

Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 10/2026: Sanremo domina ancora
Classifica streaming Sanremo Spotify dopo una settimana con Samurai Jay, Sayf, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Fedez Marco Masini

Sanremo 2026, la classifica streaming completa dopo una settimana: Samurai Jay domina Spotify

Articoli più letti

Emma LIVE 2027, le date del tour 1

Emma chiude il tour a Milano e svela LIVE 2027: quattro date nei palasport
Ultimo – Tutto 2

Ultimo, Tutto nasce da una frase: "stai a piange te che hai tutto!?"
Danny Anania canta Quelli Sbagliati a X Factor 2026 3

Chi è Danny Anania, da Prato a X Factor con Quelli Sbagliati dedicata alla madre
I giudici di X Factor 2026 al bancone dello studio con la conduttrice Giorgia 4

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata delle Audizioni
Logo di X Factor 2026 su sfondo sfumato rosa, arancione e giallo 5

X Factor 2026 stasera: a che ora e dove vedere la seconda puntata
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Teo Bok con la medaglia della Recording Academy e i giudici di X Factor 2026 Jake La Furia, Irama, Francesco Gabbani e Paola Iezzi 7

Teo Bok e i giudici di X Factor: quando essere preparati diventa una colpa
Francesco De Gregori per il tour Nevergreen (Perfette sconosciute) 2027 8

Francesco De Gregori porta Nevergreen nei teatri: 18 concerti nella primavera 2027
Teo Bok, concorrente di X Factor 2026, in una foto personale al mare 9

Chi è Teo Bok, da Matteo Markus Bok al Grammy 2026 con i Los Wizzards
Fabrizio Moro sul palco durante il tour Non ho paura di niente live 2026 10

Fabrizio Moro, la scaletta di Non ho paura di niente

Cerca su A.M.I.