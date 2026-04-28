Spotify chiude il primo trimestre 2026 con 761 milioni di utenti attivi mensili, 293 milioni di abbonati Premium e ricavi per 4,5 miliardi di euro. Per la discografia globale è un passaggio da leggere oltre il dato finanziario: la piattaforma continua a crescere mentre allarga formati, strumenti di personalizzazione e spazi di ascolto.

Secondo i risultati diffusi dalla società, gli utenti attivi mensili sono cresciuti del 12% anno su anno, mentre gli abbonati Premium hanno registrato un aumento del 9%. I ricavi totali sono saliti del 14% a valuta costante, con un margine lordo al 33% e un reddito operativo pari a 715 milioni di euro.

Spotify supera 761 milioni di utenti attivi mensili

Il dato più immediato riguarda la base utenti: Spotify ha superato quota 760 milioni di utenti attivi mensili, arrivando a 761 milioni nel primo trimestre del 2026.

Gli abbonati Premium hanno raggiunto i 293 milioni. La crescita resta quindi legata sia alla parte gratuita sia a quella a pagamento, con una piattaforma che continua a lavorare sul tempo di permanenza degli utenti dentro l’app.

Alex Norström, Co-CEO di Spotify, ha collegato il risultato anche al lancio globale di un’esperienza gratuita più personalizzata. Nei mercati indicati dalla società, tra cui gli Stati Uniti, gli utenti ascoltano e guardano contenuti su Spotify per più giorni al mese.

Ricavi a 4,5 miliardi e margine lordo al 33%

Nel primo trimestre 2026 i ricavi totali di Spotify hanno raggiunto i 4,5 miliardi di euro. Il margine lordo è salito al 33%, con un miglioramento di circa 140 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il reddito operativo ha raggiunto i 715 milioni di euro. La lettura finanziaria, però, non si è fermata al dato del trimestre: Reuters segnala che il titolo ha perso terreno dopo una previsione sul secondo trimestre sotto le attese degli analisti.

La società ha indicato il 2026 come “Year of Raising Ambition”, una formula che accompagna una fase di investimenti su prodotto, personalizzazione, formati e infrastruttura.

Personalizzazione, playlist e dati: dove passa la partita della musica

Nel report del primo trimestre Spotify cita diversi strumenti legati alla personalizzazione dell’ascolto. Tra questi ci sono funzioni che permettono agli utenti di intervenire sul proprio profilo di gusto, playlist generate tramite prompt e nuovi spazi dedicati ai crediti creativi dei brani.

Per artisti, etichette e manager, il punto discografico è qui: la crescita della piattaforma non riguarda solo il numero di utenti, ma il modo in cui l’ascolto viene orientato. Raccomandazioni, homepage, playlist, podcast, video e audiolibri convivono nello stesso ambiente.

Gustav Söderström, Co-CEO di Spotify, ha parlato di una base utenti ampia, rapporti costruiti con i creator e investimenti nella personalizzazione e nelle infrastrutture. Per il mercato musicale significa continuare a muoversi dentro una piattaforma che non distribuisce soltanto brani, ma decide sempre di più come farli incontrare agli utenti.

Spotify e i pagamenti all’industria musicale

Nel trimestre viene richiamato anche il report Loud & Clear. Spotify dichiara di aver pagato all’industria musicale oltre 11 miliardi di dollari nel 2025, portando il totale storico vicino ai 70 miliardi di dollari.

È un dato centrale nella comunicazione della piattaforma. Resta però la questione più discussa nel settore: come quelle somme vengono poi distribuite tra major, editori, distributori, artisti indipendenti, autori e produttori. La crescita dello streaming aumenta il valore complessivo del mercato, ma non lo distribuisce allo stesso modo lungo tutta la filiera.

I numeri del primo trimestre 2026 di Spotify

Abbonati Premium: 293 milioni, +9% anno su anno

Utenti attivi mensili: 761 milioni, +12% anno su anno

Ricavi totali: 4,5 miliardi di euro, +14% a valuta costante

Margine lordo: 33%

Reddito operativo: 715 milioni di euro

Una piattaforma sempre meno solo musicale

Spotify dichiara una library con oltre 100 milioni di brani, quasi 7 milioni di podcast e più di 700.000 audiolibri in inglese. La musica resta il centro storico del servizio, ma convive con altri formati che occupano tempo, attenzione e spazi editoriali nella stessa app.

Per la discografia questo cambia il lavoro quotidiano. Pubblicare un brano e portarlo in playlist non basta più. Conta restare riconoscibili dentro un ambiente dove musica, video, podcast, audiolibri e contenuti editoriali competono nello stesso flusso di consumo.