EarOne, la società che rileva i passaggi radiofonici in Italia, chiude le sue classifiche airplay ai brani generati con l’intelligenza artificiale. Lo stabilisce la EarOne AIrplay Policy, versione 1.0 del 22 settembre 2026: resta fuori ogni registrazione in cui l’IA generativa ha prodotto la totalità o la parte principale degli elementi creativi.

EarOne dichiara di sostenere un uso dell’intelligenza artificiale “che valorizzi e non sostituisca la creatività umana”, e il limite riguarda solo la classifica. I brani generati con l’IA continuano a essere monitorati, e i loro passaggi restano nei dati della programmazione radiofonica.

Una radio può quindi continuare a mandare in onda un brano generato con l’IA se lo ritiene aderente alla propria linea editoriale. Quei passaggi vengono registrati come tutti gli altri, ma non contano per la classifica EarOne. La policy precisa che la non eleggibilità non modifica e non esclude i dati sugli effettivi passaggi radiofonici.

AI-Assisted e AI-Generated: cosa entra in classifica EarOne e cosa no

È AI-Assisted un brano realizzato soprattutto con la creatività e l’intervento umano, in cui l’IA generativa aiuta su alcuni elementi. È AI-Generated un brano in cui l’IA ha prodotto la totalità o la parte principale degli elementi creativi.

Categoria Cosa significa Classifica airplay Monitoraggio dei passaggi AI-Assisted Registrazione prevalentemente umana, con l’IA a supporto di alcuni elementi Non esclusa Sì AI-Generated L’IA ha prodotto la totalità o la parte principale degli elementi creativi Esclusa Sì

Per restare fuori, un brano deve essere stato prodotto in larga parte dall’intelligenza artificiale. Chi usa uno strumento generativo su alcune parti della registrazione rientra fra gli AI-Assisted, che restano in classifica come qualsiasi altro brano.

Come funzionano i controlli: Mediasender e il detector di Ircam Amplify

Il primo controllo lo fa chi manda il brano. Su Mediasender, la piattaforma con cui case discografiche, artisti e promoter inviano le canzoni alle radio, EarOne ha aggiunto una dichiarazione: chi carica una registrazione indica se ha usato l’IA generativa e, in quel caso, se il brano è AI-Assisted o AI-Generated.

L’etichetta compare anche sulle cartoline digitali, i pacchetti con brano, foto e materiali promozionali che arrivano alle emittenti attraverso Mediasender. Chi sceglie la musica in radio sa così, appena riceve un pezzo, se e quanto è stato realizzato con l’intelligenza artificiale.

La dichiarazione viene poi confrontata con un’analisi tecnica. Per farla EarOne ha scelto AI Music Detector, sviluppato da Ircam Amplify, società deep-tech francese affiliata all’IRCAM, l’istituto internazionale di ricerca dedicato a musica, suono e innovazione tecnologica.

Se l’uso dell’IA non è stato dichiarato, o se dichiarazione e analisi non coincidono, EarOne avvisa chi ha distribuito il brano, che può fornire chiarimenti. Seguono, dove servono, altre verifiche. Solo quando la natura AI-Generated della registrazione viene confermata, il brano esce dalla classifica.

Le versioni di uno stesso brano si valutano una per una. Se di una canzone circolano più registrazioni, ai fini della classifica contano solo i passaggi e il punteggio delle versioni eleggibili, mentre le altre restano nel monitoraggio.

Intelligenza artificiale e classifiche in Italia: FIMI, Sanremo e ora le radio

In Italia il tema è esploso ad agosto con Dimanche Midi Pile, il brano attribuito a Gisèle e uscito su licenza Warner Records. Il 12 agosto la FIMI lo ha escluso dalla Top of the Music perché non rispettava i criteri sull’intelligenza artificiale, e il gruppo RTL 102.5 lo ha tolto dalla programmazione.

In radio, intanto, dal radio date del 3 luglio al 12 agosto il brano ha totalizzato 5.083 passaggi su 82 emittenti. Nella classifica airplay EarOne era salito fino alla posizione 21 nella settimana del 6 agosto.

Con la nuova policy anche la classifica radio si allinea alle regole già adottate per le vendite e per il Festival. La FIMI ha fissato i suoi criteri sull’IA il 30 luglio 2026, il regolamento di Sanremo 2027 ha messo il suo divieto nel capitolo sulle canzoni.

Chi Dove vale Cosa resta fuori FIMI Top of the Music (vendite e streaming) Brani realizzati con servizi di IA non autorizzati o non sostanzialmente umani Sanremo 2027 Canzoni in gara al Festival Canzoni in cui l’IA sostituisce, altera o snatura il contributo creativo umano EarOne Classifiche airplay radio Registrazioni AI-Generated

Cosa cambia per etichette e radio

Per etichette e promoter italiani il passaggio chiave diventa l’invio del brano. La dichiarazione su Mediasender è il punto in cui si dice come è nata una registrazione, e una dichiarazione che non torna con l’analisi di AI Music Detector apre la procedura di verifica.

Qui trovate la policy integrale dal sito EarOne.

Per le radio non cambia cosa possono trasmettere. Cambia quello che sanno di un brano nel momento in cui lo ricevono: l’etichetta AI-Assisted o AI-Generated arriva sulla cartolina digitale, prima ancora che il pezzo vada in onda.