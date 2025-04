Niveo: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Niveo, nome d’arte di Marco Fasano, è un cantautore nato nel 2003 in provincia di Pistoia. In questa scheda artista ripercorriamo la biografia di Niveo, la sua discografia, le canzoni più famose, le collaborazioni eil suo impegno diretto nella lotta al bullismo, una realtà che ha vissuto in prima persona durante l’adolescenza.

Chi è Niveo? Biografia

Niveo inizia a scrivere canzoni e suonare la chitarra da autodidatta durante il lockdown. Dopo le prime esibizioni di strada a Lucca, pubblica i singoli Occhi e Solo sotto al sole, attirando l’attenzione del pubblico. A settembre 2022 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove conquista il pubblico con il brano Scarabocchi. Seguono Sui sedili della Metro e Passo dopo passo.

Nel 2023 esce il primo EP e parte per un tour italiano aprendo i concerti di Alfa e Francesca Michielin. Conquista il Premio Lunezia Generazione Z per il brano Nuvole.

Nel 2024 firma con ADA/Warner Music Italy, prende parte alla campagna IKEA e pubblica i singoli Mi ami solo d’estate e Nonostante te, entrambi ben accolti in radio. A dicembre esce Chiuso a chiave. Nello stesso anno, viene scelto da Laura Pausini per aprire due date del suo tour.

Niveo è membro della Nazionale Cantanti e testimonial del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop.

Nome d’arte

Il nome d’arte Niveo, scelto da Marco Fasano, nasce dal fatto che sin da piccolo gli sono spuntati i primi capelli bianchi. Da qui la scelta di ‘Niveo’, parola che significa ‘bianco come la neve’.

Niveo discografia

Partecipazioni a Sanremo

Nessuna partecipazione al Festival di Sanremo al momento

Niveo canzoni famose

Scarabocchi (2022)

(2022) Nuvole (2023)

(2023) Mi ami solo d’estate (2024)

(2024) Nonostante te (2024)

(2024) Chiuso a chiave (2024)

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it