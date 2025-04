Alex Wyse: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Alex Wyse, all’anagrafe Alessandro Rina, è un cantautore nato a Turate il 16 giugno 2000. In questa scheda approfondiamo la biografia di Alex Wyse, la sua discografia, le canzoni più famose, le sue collaborazioni e il percorso artistico nel panorama musicale italiano.

Chi è Alex Wyse? La biografia

Alex Wyse cresce in provincia di Como e sviluppa fin da giovanissimo una forte passione per la musica. Dopo un percorso di studi musicali a Cambridge e Londra presso il BIMM, torna in Italia e si fa conoscere nel 2022 grazie alla partecipazione al talent Amici, dove arriva in finale e conquista il disco d’oro con Sogni al cielo. Da quel momento pubblica l’EP Non siamo soli e l’album Ciò che abbiamo dentro, anch’esso disco d’oro, contenente i singoli Mano ferma e Dire fare curare feat. Sophie and The Giants.

Nel 2023 pubblica Un po’ di te e La mia canzone per te, mentre nel 2024 arriva sul palco del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Rockstar, classificandosi al secondo posto.

Nome d’arte

Il nome d’arte Alex Wyse è una fusione tra il suo nome di battesimo Alessandro e una variazione sonora che richiama le sue influenze internazionali. In precedenza ha utilizzato anche il nome Alex W.

Alex Wyse discografia

2022 – Non siamo soli (EP)

2022 – Ciò che abbiamo dentro

2024 – Gocce di limone (singolo)

2024 – Amando si impara (singolo)

2024 – Rockstar (singolo)

Partecipazioni a Sanremo

2025 – Rockstar (Nuove Proposte – 2º posto)

Collaborazioni

Sophie and the Giants – Dire fare curare

Alex Wyse canzoni famose

Sogni al cielo

La mia canzone per te

Mano ferma

Dire fare curare

Rockstar

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it