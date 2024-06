Alex Wyse sceglie la leggerezza per continuare il suo percorso artistico. Esce “Gocce di limone”

Alex Wyse Gocce di limone testo e significato del nuovo singolo del cantautore lanciato da Amici di Maria De Filippi.

Alessandro Rina, questo il vero nome di Alex Wyse, torna con nuova musica per l’estate 2024. Con all’attivo l’EP “Non siamo soli“, progetto che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI e che contiene il singolo certificato con il disco d’oro ad Amici, “Sogni al cielo“, e un disco, Ciò che abbiamo dentro (certificato disco d’oro), il cantautore continua il percorso che lo porterà al suo terzo progetto discografico.

Gli ultimi singoli di Alex sono “Un po’ di te“, brano lanciato a ottobre del 2023 e “La mia canzone per te” (dicembre 2023). “Gocce di limone” è la sua prima pubblicazione del 2024.

ALEX WYSE GOCCE DI LIMONE SIGNIFICATO DEL BRANO

Fuori da venerdì 21 giugno per 21co/Artist First, “Gocce di limone” è stata scritta da Alex Wyse con Mattia Cerri (Cino), Elisa Mariotti, Sina e Daniele Bronzini.

Il brano celebra l’incanto dei paesi mediterranei, gli amori estivi che arriveranno, i colpi di fulmine sulla spiaggia e le promesse sbiadite che rimangono impresse nella nostra memoria. Ecco come lo racconta l’artista:

“Gocce di Limone mostra una parte di me emersa nell’ultimo periodo e che mi accompagnerà anche nei prossimi brani. Mi sono messo in gioco, affrontando il mio essere introverso.

La musica mi ha permesso di ritrovarmi di fronte a tante persone e per questo ho dovuto lavorare su me stesso, imparando a lasciarmi andare sempre di più. Questo percorso mi sta portando a essere più libero di esprimermi come sentivo di voler fare già da tanto tempo. E oggi ho bisogno di parlare della mia leggerezza. La musica ha fatto in modo di non farmi nascondere”.

Ad accompagnare il brano un video, sempre in uscita il 21 giugno, curato dallo stesso Alex Wyse che, con la collaborazione di Sam Zucchett e Lorenzo Scatigna, si è messo in gioco per la prima volta sia con lo styling che con la regia, ambientando il brano in un’atmosfera mediterranea calda e incontaminata, perfettamente in linea con il brano in uscita.

ALEX WYSE GOCCE DI LIMONE TESTO

“Ti regalerei una città del sud”

