Alex Wyse coinvolge la madre nella registrazione del nuovo singolo “Amando Si Impara”

Alex Wyse, Amando Si Impara: significato del testo del nuovo singolo

Con una storia pubblicata su Instagram Alex Wyse ha svelato la data d’uscita del suo nuovo singolo, Amando Si Impara, che vedrà la luce venerdì 25 ottobre.

Una data che era già stata spoilerata dalla madre del giovane cantautore (Katya Luglio) sempre su Instagram dove, a corredo di una foto che li ritrae insieme in studio di registrazione, ha scritto:

“Mi hai fatto cantare un pezzo della canzone che uscirà il 25 ottobre e io, in realtà, ero solo venuta per le chiavi! Non avrei mai immaginato che questo momento potesse davvero accadere… Nulla è scritto… No, che non è tardi… Non lo è. Grazie Ale“.

Ma, in quale parte di Amando Si Impara potremo sentire la sua voce? Da quanto scritto dalla stesso Alex nella storia successiva a quella con l’annuncio del brano possiamo intuire che mamma Katya ha registrato i cori. Il cantautore scrive infatti: “I tuoi cori saranno al sicuro per sempre dentro Amando Si Impara“. Ciò non toglie che potrebbero esserci anche altre sorprese!

ALEX WYSE, “AMANDO SI IMPARA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il significato del brano sarà disponibile a partire da venerdì 25 ottobre.

ALEX WYSE, “AMANDO SI IMPARA”: TESTO DEL BRANO

Il testo del brano sarà disponibile a partire da venerdì 25 ottobre.

Di seguito un piccolo estratto:

“Questa luce ti si addice

Lo dico anche se non mi crederai”.