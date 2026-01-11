Amici 25, le pagelle della quattordicesima puntata: la rivincita di Michele e la caduta di Opi

Amici 25: le pagelle della quattordicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 11 gennaio 2026.

Nella puntata con ospiti musicali Mara Sattei, che si esibisce sulle note di Sopra Di Me, e il neo-vincitore di Sanremo Giovani Nicolò Filippucci, che torna in studio per presentare la sua Laguna, Anna perde la sfida contro Kiara, giudicata da Andrea Alemanno, mentre Flavia riconquista la maglia, che Anna Pettinelli le aveva sospeso prima della pausa natalizia, per poi essere anche lei eliminata durante la gara di canto.

amici 25: Le gare di canto e ballo DELL’11 GENNAIO

Durante la quattordicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, mentre i ballerini sono stati valutati dai coach di ballo, ovvero Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Caterina canta Che Freddo Fa di Nada

canta di Alex balla Guardian At The Gate degli Audiomachine

balla degli Gard canta All By Myself di Céline Dion

canta di Alessio balla Sexy Back di Justin Timberlake

balla di Plasma canta Personal Jesus dei Depeche Mode

canta dei Emiliano balla Vento e Ruggine di Settembre

balla di Flavia canta Diamonds di Rihanna

canta di Kiara balla Vampire di Olivia Rodrigo

balla di Lorenzo canta Dieci Ragazze di Lucio Battisti

canta di Pierpaolo balla Balla Balla Ballerino di Lucio Dalla

balla di Valentina canta Born With A Broken Heart di Damiano David

canta di Maria Rosaria balla Lo Que Pasò Pasò di Daddy Yankee

balla di Elena canta Raggamuffin di Selah Sue

canta di Paola balla Beddha Ci Dormi di Diodato

balla di Opi canta Oceani e Tsunami di Nesli

canta di Giorgia balla Nothing’s Real But Love di Rebecca Ferguson

balla di Michele canta Biblical di Calum Scott

canta di Angie canta I’ll Never Love Again di Lady Gaga

GARA CANTO

Michele Gard Plasma Caterina Angie ed Elena Valentina Opi Lorenzo (va in sfida)

Lorenzo non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Valentina, che si auto-propone.

GARA BALLO

Kiara Emiliano e Alessio Alex Maria Rosaria Giorgia Pierpaolo Paola (va in sfida)

Paola non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Giorgia e Pierpaolo, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

