Amici
Amici 25, le pagelle della quattordicesima puntata: la rivincita di Michele e la caduta di Opi

Nella puntata con ospiti Mara Sattei e Nicolò Filippucci, ben due allieve hanno dovuto abbandonare definitivamente la scuola

Amici 25 pagelle quattordicesima puntata 11 gennaio
Amici 25: le pagelle della quattordicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 11 gennaio 2026.

Nella puntata con ospiti musicali Mara Sattei, che si esibisce sulle note di Sopra Di Me, e il neo-vincitore di Sanremo Giovani Nicolò Filippucci, che torna in studio per presentare la sua Laguna, Anna perde la sfida contro Kiara, giudicata da Andrea Alemanno, mentre Flavia riconquista la maglia, che Anna Pettinelli le aveva sospeso prima della pausa natalizia, per poi essere anche lei eliminata durante la gara di canto.

amici 25: Le gare di canto e ballo DELL’11 GENNAIO

Durante la quattordicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, mentre i ballerini sono stati valutati dai coach di ballo, ovvero Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Caterina canta Che Freddo Fa di Nada
  • Alex balla Guardian At The Gate degli Audiomachine
  • Gard canta All By Myself di Céline Dion
  • Alessio balla Sexy Back di Justin Timberlake
  • Plasma canta Personal Jesus dei Depeche Mode
  • Emiliano balla Vento e Ruggine di Settembre
  • Flavia canta Diamonds di Rihanna
  • Kiara balla Vampire di Olivia Rodrigo
  • Lorenzo canta Dieci Ragazze di Lucio Battisti
  • Pierpaolo balla Balla Balla Ballerino di Lucio Dalla
  • Valentina canta Born With A Broken Heart di Damiano David
  • Maria Rosaria balla Lo Que Pasò Pasò di Daddy Yankee
  • Elena canta Raggamuffin di Selah Sue
  • Paola balla Beddha Ci Dormi di Diodato
  • Opi canta Oceani e Tsunami di Nesli
  • Giorgia balla Nothing’s Real But Love di Rebecca Ferguson
  • Michele canta Biblical di Calum Scott
  • Angie canta I’ll Never Love Again di Lady Gaga

Nicolò Filippucci ad Amici 25

GARA CANTO 

    1. Michele 
    2. Gard
    3. Plasma
    4. Caterina
    5. Angie ed Elena
    6. Valentina
    7. Opi
    8. Lorenzo (va in sfida)

Lorenzo non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Valentina, che si auto-propone.

GARA BALLO 

  1. Kiara
  2. Emiliano Alessio
  3. Alex
  4. Maria Rosaria
  5. Giorgia
  6. Pierpaolo
  7. Paola (va in sfida)

Paola non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Giorgia e Pierpaolo, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

Mara Sattei ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della quattordicesima puntata di Amici 25.

