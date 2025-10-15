X Factor 2025: il meglio delle Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo

X Factor 2025 Last Call alle porte.

Le Last Call sono alle porte e quest’anno tornano nella loro forma più spietata: tre sedie, switch e verdetti a caldo. Dopo i Bootcamp “a unanimità” — dove ha vinto la solidità più del rischio — la partita adesso si riapre: capiremo come verranno divise le squadre, chi confermerà l’X Pass e, soprattutto, chi saprà reggere la tensione del dentro/fuori in tempo reale.

Al timone c’è Giorgia, al tavolo Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: equilibri diversi, gusti diversi, una sola missione — arrivare ai Live con tre nomi forti a testa.

Pagelle prima serata

Pagelle seconda serata

Pagelle terza serata

Bootcamp 1

Bootcamp 2

Noi intanto facciamo il punto: le migliori esibizioni dei Bootcamp, le regole delle Last Call e l’elenco completo di chi si giocherà l’ultima carta. Clicca continua.