15 Ottobre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
15 Ottobre 2025

X Factor 2025: il meglio delle Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo

Siamo pronti per le Last Call, facciamo il punto della situazione.

X Factor di Anna Ida Cortese
X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione
Condividi su:

X Factor 2025 Last Call alle porte.

Le Last Call sono alle porte e quest’anno tornano nella loro forma più spietata: tre sedie, switch e verdetti a caldo. Dopo i Bootcamp “a unanimità” — dove ha vinto la solidità più del rischio — la partita adesso si riapre: capiremo come verranno divise le squadre, chi confermerà l’X Pass e, soprattutto, chi saprà reggere la tensione del dentro/fuori in tempo reale.

Al timone c’è Giorgia, al tavolo Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: equilibri diversi, gusti diversi, una sola missione — arrivare ai Live con tre nomi forti a testa.

Pagelle prima serata 
Pagelle seconda serata 
Pagelle terza serata
Bootcamp 1
Bootcamp 2

Noi intanto facciamo il punto: le migliori esibizioni dei Bootcamp, le regole delle Last Call e l’elenco completo di chi si giocherà l’ultima carta. Clicca continua.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Esibizionista testo e significato 1

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Annalisa Amica Testo significato.jpg 4

Annalisa, testo e significato di "Amica", decimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Logo di Best Indie Italia accanto ai loghi di Warner Music e Wikipedia con una foto dei Pinguini Tattici Nucleari – immagine di copertina per l’inchiesta di All Music Italia 5

Best Indie Italia: l’inchiesta sui contratti da 500 euro, i metadati con Warner e le modifiche su Wikipedia. 8 Domande aperte
Amici 25 pagelle terza puntata 6

Amici 25, le pagelle della terza puntata: Michelle e Frasa precipitano nel vuoto
Diego Colombo (Diego Sette) canta “Zota” ai Bootcamp di X Factor 2025 7

X Factor 2025: Diego Colombo presenta l'inedito "Zota", un brano dedicato alla nonna che non c'è più
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro foto promozionale album Sono un grande 9

Tiziano Ferro annuncia la tracklist del nuovo album, “Sono un grande”. All Music Italia vi svela qualche dettaglio in anteprima
Marco Mengoni Live in Europe 2025, la scaletta del concerto e tutte le canzoni 10

Marco Mengoni continua il suo viaggio europeo con un live monumentale: la scaletta completa del tour “Live in Europe 2025”

Cerca su A.M.I.