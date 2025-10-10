X Factor 2025, Bootcamp: per fortuna arriva PierC, Black Cats mandano a fan**lo il talent

X Factor 2025 Bootcamp pagelle seconda puntata, ecco cosa è successo.

Siamo arrivati ai Bootcamp: se vuoi sapere cosa ti sei perso, leggi il riassunto delle puntate precedenti.



Quest’anno i Bootcamp non hanno più le iconiche sedie: la regola è drastica, serve il sì unanime di tutti e quattro i giudici per andare avanti, e basta un solo no per fermare il percorso. In questo scenario, l’X Pass diventa l’asso nella manica e ce ne sono già tre: manca solo quello di Gabbani.

Tutto fila liscio, senza infamia e senza lode. A volte mi domando se non si può fare tutto in due puntate e poi direttamente i live. Tanto a volte tagliano pure concorrenti che erano arrivati ai Bootcamp, vedi caso Velia.

Giorgia tiene le fila e si confronta con i concorrenti durante le discussioni dei giudici. (E tra i rumor c’è chi già la vede co-condurre Sanremo 2026…)

