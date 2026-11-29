Il FantaSanremo 2027 è già cominciato: da lunedì 16 novembre l’app e il sito del gioco ospitano il TotoFestival, il pronostico sul cast in cui ogni giocatore sceglie cinque artisti che pensa di vedere in gara a Sanremo, e si può giocare fino all’annuncio dei Big.

Le squadre vere e proprie, da sette artisti ciascuna, si giocheranno durante il Festival di Sanremo 2027, che andrà in scena al Teatro Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio con Stefano De Martino direttore artistico.

Regolamento 2027, punteggi dei nuovi bonus e date delle iscrizioni non sono ancora stati pubblicati, e il sito ufficiale mostra tuttora l’edizione 2026. Le novità del 2027 le ha anticipate il 12 novembre Giacomo Piccinini, tra i fondatori del gioco.

TotoFestival: cinque nomi da indovinare, 20 punti per ognuno

Nel TotoFestival ogni giocatore indica cinque artisti. Il nome indovinato vale 20 punti, la previsione parziale ne vale 10, per esempio quando si sceglie un duo e in gara si presenta uno solo dei due cantanti. Si gioca sul sito fantasanremo.com o nell’app.

Il gioco non mette in palio nulla, e lo ha detto scherzando lo stesso Piccinini: “Non si vince niente, nemmeno la gloria eterna”. Le cinque scelte restano modificabili fino all’ultimo istante prima dell’annuncio ufficiale del cast.

I Big in gara saranno ventiquattro: ai ventitré scelti da De Martino si aggiungerà il vincitore fra i sei finalisti di Sarà Sanremo, cioè Petit, i Santamarea, Florinda, Nausica e l’inganno, Primogenito e Lens. Il cast dei Big sarà svelato venerdì 11 dicembre, la sera in cui sarà scelto anche il vincitore.

Per scegliere i cinque nomi del TotoFestival può tornare utile la nostra lista dei 30 nomi in corsa per Sanremo 2027, aggiornata il 23 novembre: da Annalisa ai Jalisse, sono tutte indiscrezioni e non il cast ufficiale.

FantaSanremo 2027: sette artisti, cinque titolari, due riserve

Ogni squadra del FantaSanremo resta formata da sette cantanti: cinque titolari e due riserve, con un capitano scelto fra i titolari. Nel 2026 il budget era di 100 baudi, la valuta del gioco intitolata a Pippo Baudo, per comprare i sette artisti; il budget del 2027 non è stato ancora comunicato.

Secondo il regolamento 2026, i titolari guadagnano o perdono punti con i bonus e i malus della serata e con quelli extra, mentre le riserve contano solo con gli extra, come il battere cinque alla statua di Mike Bongiorno.

Il capitano raddoppia i 20 punti del piazzamento in top five nelle prime quattro serate e i bonus e malus della classifica finale. Nel 2026 si potevano creare fino a cinque squadre, e ne bastava una per iscriversi.

Il gioco è gratuito e nel 2026 si sceglievano sette artisti su trenta in gara, mentre nel 2027 i sette si sceglieranno fra i ventiquattro Big.

Il cambio di formazione torna ogni giorno, da mercoledì mattina

Torna la possibilità di cambiare formazione ogni giorno, limitata nell’edizione 2026. Lo ha confermato Piccinini: “Quest’anno possiamo dire già da subito che apriremo il cambio di formazione già da mercoledì mattina”, e ha definito la novità “importante, soprattutto in vista delle serate che sono tanto diverse tra loro”.

Il ritorno dei cambi giornalieri è legato alla regola del nuovo Festival, che vuole tutti e ventiquattro i cantanti in scena ogni sera. Ogni giorno si potrà spostare un artista dalla panchina al campo e nominare un nuovo capitano, sempre con squadre da sette.

Bonus 2027: serate Cover ed Eurovision, omaggi a Baudo e Vessicchio, i meme

Per il 2027 sono previsti bonus per la serata Cover e per la serata Eurovision, e i punteggi saranno definiti dopo l’annuncio degli artisti e degli ospiti dei duetti. Il gioco prevede anche omaggi a Pippo Baudo e al maestro Beppe Vessicchio.

Una sezione del gioco sarà dedicata ai meme dell’edizione 2026, che diventeranno bonus, come quelli legati a TonyPitony, Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci. Resteranno anche i bonus e i malus segreti di ogni serata, svelati alle 20:00 del giorno stesso.

Ci saranno bonus per il PrimaFestival dei The Jackal e per il ControFestival, il programma della Gialappa’s Band che prenderà il posto del DopoFestival. Sul fronte dei Gialappi, Piccinini ha parlato del “leggendario Divano che speriamo di vedere dentro l’Ariston”.

Bonus e malus del 2026: dal +100 del vincitore al -100 della squalifica

Il regolamento 2027 non è ancora uscito, e i valori noti sono quelli del 2026: nella classifica finale il primo classificato valeva +100 punti, il secondo +75 e il terzo +60, mentre una canzone o un artista squalificati costavano -100.

Bonus e malus Punti nel 2026 Primo classificato nella classifica finale +100 Standing ovation dell’orchestra +30 Invasione di palco non programmata +30 Vittoria della serata delle cover +30 Standing ovation del pubblico dell’Ariston (dimezzata se parziale) +20 Performer non in gara, ballerini esclusi +15 Ballerini +10 Cantante che suona uno strumento +10 Scapezzolata +10 Ultimo artista a esibirsi nella serata +10 Cappello o occhiali da sole +5 Nomina il FantaSanremo sul palco -10 Caduta durante l’esibizione -20 Problemi tecnici che interrompono il brano -20 Fischi del pubblico dell’Ariston chiaramente udibili -30 “Orgogliosa e canto” -66,6 Canzone o artista squalificati -100

Quando inizia il FantaSanremo 2027: le date delle iscrizioni non sono uscite

Le date per creare le squadre del FantaSanremo 2027 non sono state comunicate. Nel 2026 il regolamento permetteva di iscriversi e di modificare la squadra entro le 23:59 di lunedì 23 febbraio, il giorno prima dell’inizio del Festival.

Aggiornato il 25 novembre 2026