Verso Sanremo 2023: questo titolo non mi è nuovo!

Manca poco più di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e dopo aver rispolverato punti cardine della kermesse (presentatori, duetti, premi della critica) ed analizzato bizzarre classifiche questa settimana andiamo a focalizzarci sui brani in gara nelle varie edizioni.

Quando si parla di Sanremo e soprattutto quando ogni anno si aspettano i nomi dei Big in gara, spesso ci si interessa maggiormente al nome del cantante piuttosto che alla canzone.

Ricordiamoci che Sanremo è il Festival della CANZONE italiana e proprio per questo motivo questa settimana non potendo ancora ascoltare i brani in gara ci soffermiamo sui titoli.

Titoli svelati lo scorso dicembre durante la finale di Sanremo Giovani.

Verso Sanremo 2023: i titoli più ricorrenti. Vorrei e Sei tu

Sfogliando gli annali e le classifiche dei vari anni dal 1951 al 2022, si può scoprire che i titoli più volte presentati in gara sono Vorrei e Sei tu, ben quattro volte.

Vorrei

Vorrei fu presentato per la prima volta in gara, tra i Big, nel 1990 da Mino Reitano e successivamente nel 2003 da Daniela Pedali e nel 2005 da Sabrina Guida tra i Giovani per poi tornare in gara, tra i Big, nel 2013 con i Marta Sui Tubi.

Altre le declinazioni di Vorrei, di cui in un paio di casi parte di un titolo vittorioso, Vorrei incontrarti tra cent’anni di Ron e Tosca nel 1996 e Vorrei avere il becco, dieci anni più tardi, di Povia.

Negli anni anche Vorrei fermare il tempo di Arturo Testa e Flo Sandon’s nel 1963, Ancora ti vorrei di Bobby Solo nel 1984, Vorrei svegliarti di Eugenio Finardi nel 1985 e Io vorrei di Sandro Giacobbe nel 1990.

Sei tu

Invece, Sei tu è un titolo vincente, Syria nel 1997 arrivò terza tra i Big, Stefano Borgia secondo tra gli Emergenti nel 1989 fino a Fabrizio Moro nel Festival 2022. Unico neo l’eliminazione nel 2012 dei Matia Bazar.

Sei tu è anche parte del titolo per il secondo posto del Festival 2022 di Elisa O forse sei tu ed in precedenza Una bambina sei tu di Gino Latilla e Natalino Otto.

Tra le Nuove Proposte Quando l’unica sei tu di Ivano Calcagno del 1986 e Sei tu o lei (quello che voglio) di Alex Baroni.

Con tre partecipazioni in gara, invece, i brani Ora e Serenata.

Ora

Ora è stato cantato, negli anni ben tre volte, nel 1978 da Dora Moroni, il terzo posto di Renzo Rubino nel 2014, fino al 2021 con Aiello.

Anche in questo caso, Ora è parte di molti altri titoli in gara a Sanremo: Un’ora fa di Fausto Leali e Tony Del Monaco nel 1969, Ora vivo di Francesco Banti e Dino Drusiani nel 1970, L’ora giusta di Edda Ollari e Lorenza Visconti nel 1971, Oramai di Fiordaliso nel 1983, Ora che ci sei di Massimo Gaggiano nel 1997.

Nel 2000: Ogni ora dei B.A.U., nel 2002 Ora che ho bisogno di te di Fausto Leali e Luisa Corna nel 2002, Come in ogni ora di Karima nel 2009 fino alle più recenti Ora o mai più (le cose cambiano) di Dolcenera del 2016, Ora esisti solo tu di Bianca Atzei nel 2017, Ora mai di Lele nel 2018.

Recentissime Ora e qui di Yuman e Duecentomila ore di Ana Mena del 2022.

Serenata

Altro brano che è stato presentato in gara tre volte è Serenata: nel 1970 da Tony Del Monaco e Claudio Villa, nel 1984 da Toto Cutugno secondo classificato e da Marco Carena nel 1991.

