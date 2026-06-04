4 Giugno 2026
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4 Giugno 2026

Vasco Rossi invade venti città con i suoi manifesti: cosa sta per annunciare il Blasco

Cinque diverse espressioni del rocker comparse sui pannelli digitali di oltre venti città, senza nessuna comunicazione ufficiale.

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Vasco Rossi, ritratto del cantautore al centro del caso dei manifesti nelle città
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Da qualche giorno il volto di Vasco Rossi è comparso a sorpresa sui pannelli pubblicitari digitali di numerose città italiane, da Milano a Roma, da Bologna a Firenze fino a Napoli, con segnalazioni arrivate da oltre venti località. Un’iniziativa diffusa, priva di qualsiasi comunicazione ufficiale, che ha acceso la curiosità di fan e curiosi e in poche ore è diventata un caso sui social.

Il dettaglio attorno a cui ruotano le interpretazioni è il numero: non un solo ritratto, ma cinque diverse espressioni del rocker di Zocca. E proprio quel cinque, secondo molti osservatori, sarebbe la chiave di lettura, cinque come i cinquant’anni di carriera che Vasco festeggerà nel 2027.

Cosa sta per annunciare Vasco Rossi?

Nessun annuncio ufficiale accompagna i manifesti, e questo lascia spazio alle ipotesi. La più ricorrente collega l’iniziativa al grande progetto per il mezzo secolo di carriera, che l’artista ha già evocato in passato parlando di più eventi per oltre 500.000 persone nel 2027. Resta però, allo stato attuale, soltanto un’ipotesi: i dettagli sono coperti dal massimo riserbo.

L’operazione arriva mentre il Vasco Live 2026 entra nel vivo. Dopo la data zero di Rimini allo stadio Romeo Neri, il tour fa tappa a Ferrara, dove venerdì 5 e sabato 6 giugno sono attesi circa 120.000 spettatori complessivi al Parco Urbano Giorgio Bassani, per due date entrambe sold out. È lì che l’attenzione si sposta ora, nell’attesa che possano emergere nuovi dettagli.

Vasco Rossi: l’ultimo disco di inediti e i live recenti

Sul fronte della musica incisa, Vasco manca con un album di inediti dal 2021, anno di Siamo qui, certificato doppio disco di platino. Da allora ha pubblicato tre lavori dal vivo: Vasco Live Roma Circo Massimo (2022), Vasco Live Milano San Siro (2025) e la raccolta Vasco Live 2025 – The Essentials (novembre 2025).

Per chi vuole approfondire il tour in corso, su All Music Italia trovate la scaletta e le date del Vasco Live 2026, i numeri del tour e l’approfondimento sul sogno del live da 500.000 persone.

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