Vasco Rossi: guida all’ascolto del nuovo album, “Siamo qui”

Vasco Rossi Siamo qui: le canzoni del disco raccontate dal rocker e dai suoi produttori.

“Non so se è il rock che ha scelto me o se sono io che ho scelto il rock” con questa frase torna oggi, 12 novembre, con un album di inediti il Blasco.

Un album classic rock, “tutto suonato” da musicisti con strumenti veri: batteria, basso, chitarre elettriche e tastiere. Lui lo definisce “un disco molto spontaneo e diretto, divertito e divertente e un album Classic Rock, in direzione ostinata e contraria, come direbbe de Andrè, rispetto alle tendenze in voga. Suonato, registrato, ‘buono alla prima’: rock che non ha bisogno di trucchi o diavolerie per provocare e emozionare. Le canzoni sono nate per essere cantate dal vivo. Le ho scritte pensando ai live, e adesso non vedo l’ora di tornare sul palco, non sto più nella pelle, ora che il 2022 si avvicina”.

Siamo Qui è il 18esimo album di studio e conclude il discorso de La Verità e Se ti potessi dire, brani scritti nello stesso periodo creativo, tra il 2018 e il 2019… 10 canzoni, 10 storie una diversa dall’altra, che compongono il suo sguardo ironico onirico sulla condizione umana oggi, e sulla società, contraddizioni e complicazioni comprese.

Per le musiche Vasco ha voluto con sé gli autori complici di molte hit: Tullio Ferro, Roberto Casini e Gaetano Curreri. A loro vanno aggiunti i più recenti collaboratori: Vince Pàstano, Andrea Righi, Andrea Fornili, Saverio Grandi, Saverio Principini e Simone Sello. C’è anche un po’ di Guido Elmi, nella musica del brano rock Tu ce l’hai con me che aveva cominciato a scrivere con Vince Pàstano.

Gli arrangiamenti dei brani affidati per metà a Celso Valli e metà a Vince Pàstano che, entrato nella band come chitarrista ai tempi di Elmi, ha il compito da qualche anno di arrangiare i brani per gli show live.

I brani di Vince Pàstano sono: “XI Comandamento”, “L’amore l’amore”, “Prendiamo il volo”, “Un respiro in più” e “Tu ce l’hai con me”.

I brani di Celso Valli sono: “Siamo qui”, “Patto con riscatto”, “Ho ritrovato te”, “La pioggia alla domenica” e “Una canzone d’amore buttata via”,









