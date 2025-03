Vasco Live Milano San Siro: esce il nuovo album con la scaletta del documentario dei 7 concerti sold out

Vasco Rossi: esce “Vasco Live Milano San Siro” con la scaletta live completa dei 7 concerti sold out nel tempo del calcio milanese.

Il Blasco torna nei negozi con un’uscita speciale: dal 7 marzo è disponibile Vasco Live Milano San Siro, il nuovo album dal vivo in CD, vinile, DVD e Blu-ray, che racchiude le emozioni dei sette concerti evento tenuti nel giugno 2024 a San Siro.

Uno spettacolo indimenticabile che ha registrato 400.000 spettatori in pochi giorni, un record che certifica ancora una volta il legame tra il Komandante e il suo pubblico.

La scaletta selezionata per questo album live ripercorre alcuni dei momenti più iconici delle serate milanesi, con 25 brani più un medley, per due ore e mezza di musica pura ed emozionante.

Vasco Live Milano San Siro: una produzione imponente

L’album e il film-concerto offrono un viaggio tra immagini e suoni che catturano la magia del tour 2024.

Vince Pastano , storico chitarrista e direttore artistico, ha curato gli arrangiamenti , mettendo in luce dettagli sonori e testuali spesso trascurati.

Pepsy Romanoff ha diretto la parte visiva del progetto, esaltando la spettacolarità di un palco largo 86 metri e alto 28, dominato da cinque maxi schermi che hanno reso ogni performance ancora più immersiva.

La qualità tecnica è garantita da un master 4K UHD, con audio PCM Stereo e DTS 5.1 per un’esperienza visiva e sonora senza precedenti. Cliccate in basso su continua per scoprire la scaletta e le prossime date di Vasco Live.