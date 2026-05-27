Vasco Rossi si prepara a tornare negli stadi con il Vasco Live 2026 e, a pochi giorni dalla data zero di Rimini, emergono anche i numeri che accompagnano il nuovo tour. Dal fan club da 125mila iscritti ai 150mila biglietti venduti nei primi minuti, il ritorno live del Blasco continua a muovere una macchina gigantesca.

A condividere alcuni dati è stato Luigi Lamarina, direttore de Il Blasco Fan Club, rilanciato dallo stesso Vasco sui social durante il countdown verso il soundcheck del 29 maggio e la data zero del 30 maggio allo Stadio Romeo Neri.

Vasco Rossi e i numeri del tour 2026

Secondo quanto condiviso sui social, Il Blasco Fan Club conta oggi circa 125mila iscritti. Un dato che conferma il peso storico della community costruita attorno ai concerti di Vasco Rossi, soprattutto in vista degli appuntamenti negli stadi del 2026.

Tra i numeri diffusi ci sono anche quelli legati alla vendita dei biglietti: nei primi cinque minuti di apertura delle prevendite sarebbero stati acquistati circa 150mila tagliandi.

Il pubblico dei live di Vasco continua inoltre a essere molto trasversale. Secondo i dati condivisi dal fan club, a ogni concerto partecipano oltre 1.500 minorenni, mentre l’età media degli spettatori si aggira intorno ai 38 anni.

La macchina del Vasco Live 2026

Dietro al Vasco Live 2026 c’è anche una struttura produttiva enorme. Per trasportare palco e attrezzature servono infatti 36 tir e uno staff composto da circa 600 persone.

In questi giorni Vasco sta completando le prove a Rimini, città scelta per la data zero del tour. Proprio dai social il rocker continua a condividere immagini e aggiornamenti dal palco dello Stadio Romeo Neri, dove il 29 maggio si terrà anche il tradizionale soundcheck riservato agli iscritti del fan club.

Il countdown verso Rimini

Il tour partirà ufficialmente il 30 maggio da Rimini prima di spostarsi a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.

Negli ultimi giorni Vasco Rossi ha iniziato anche a spoilerare alcuni dettagli della scaletta, parlando di un’apertura “che non si aspetta nessuno” e di un live costruito con continui cambi di ritmo tra brani tirati e momenti più emotivi. Qui tutte le date, le informazioni sui biglietti e gli aggiornamenti sulla scaletta del Vasco Live 2026.