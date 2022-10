Vasco Rossi senza limiti… in uscita il film sull’ultimo tour al cinema, il nuovo singolo estratto dall’ ultimo album, Patto con riscatto, e il un nuovo disco dal vivo Vasco live Roma Circo Massimo in attesa del ritorno negli Stadi italiani nel 2023. Insomma un carico di novità legate al rocker che, a novembre del 2021, ha pubblicato l’album di inediti Siamo qui, certificato con il doppio disco di platino.

Ma andiamo con ordine partendo con una notizia nuova di zecca…

VASCO ROSSI: VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO

Uscirà il 25 novembre per Universal questo doppio cd, disponibile anche nella versione vinile con quattro 33 giri. Arricchito da un booklet di 25 pagine il disco vuole celebrare Il tour dei record del Blasco che, dopo lo stop forzato per la pandemia, ha infiammato i cuori di oltre 700.000 Spettatori,

Il cd, come da titolo, nello specifico contiene le date al Circo Massimo di Roma (140.000 spettatori). La versione box con quattro LP è numerata e con una tiratura limitata di 3.000 pezzi, un’edizione con la massima qualità della registrazione con grande attenzione sul mastering appositamente per il riversamento su Lp.

Questa la tracklist:

INTRO VASCO LIVE 2022 XI COMANDAMENTO L’UOMO PIÙ SEMPLICE TI PRENDO E TI PORTO VIA SE TI POTESSI DIRE SENZA PAROLE AMORE AIUTO MUOVITI LA PIOGGIA ALLA DOMENICA UN SENSO L’AMORE L’AMORE TU CE L’HAI CON ME C’È CHI DICE NO GLI SPARI SOPRA …STUPENDO SIAMO SOLI UNA CANZONE D’AMORE BUTTATA VIA TI TAGLIO LA GOLA REWIND EH…GIÀ SIAMO QUI SBALLI RAVVICINATI DEL 3° TIPO TOFFEE SALLY VITA SPERICOLATA CANZONE ALBACHIARA

DAL CINEMA Al ritorno con vasco stadi 2023

A chiusura di questo anno ricco di emozioni Vasco Live Roma Circo Massimo diventa anche un film in uscita in anteprima al cinema il 14, 15 e 16 novembre con distribuzione Adler Entertainment. Il film del concerto è stato girato in diretta da Pepsy Romanoff e uscirà anche in Bluray e Dvd.

Il tutto in attesa del ritorno negli stadi nel 2023, appuntamento confermato da Vasco Rossi in un posto:

“..se non ci sarà la fine del mondo… di Sicuro, ci vediamo l’anno prossimo a Giugno, negli stadi”

VASCO ROSSI PATTO CON RISCATTO TESTO

Il 21 ottobre intanto verrà lanciato in radio un nuovo singolo estratto dall’album Siamo qui. Dopo Una canzone d’amore buttata via, La pioggia alla domenica con Marracash e L’amore l’amore, toccherà ad una satira a tutto rock, Patto con riscatto.

Noi siamo sempre così

Se cominciamo

Facciamo molta fatica

A smettere

Noi siamo fatti così

Ci divertiamo

E non abbiamo paura

Di perdere

Abbiamo sempre ragione perché

È molto semplice

Abbiamo un patto io e te

Un patto con riscatto

Se non va bene niente di che

Quello che è fatto è fatto

Noi siamo sempre così

Ci conosciamo

E siamo subito pronti

A fingere

Noi siamo sempre così

Non ci fidiamo

E siamo subito pronti

A fottere

Abbiamo sempre ragione perché

È molto semplice

Abbiamo fatto un patto io e te

Un patto con riscatto

Se non va bene sai cosa c’è

Strappiamo anche il contratto

Strappiamo anche il contratto

Abbiamo fatto un patto io te

Un patto con riscatto

Se non va bene niente di che

Quello che è fatto è fatto

Un patto con riscatto

Quello che è fatto è fatto

Un patto con riscatto

Quello che è fatto è fatto

Quello che è fatto è fatto