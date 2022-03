Vasco Rossi feat. Marracash insieme nel nuovo singolo per Save The Children

Vasco Rossi feat Marracash.

Il feat che non ti aspetti arriverà venerdì 25 marzo.

Vasco Rossi e Marracash uniscono le proprie forze (e voci) in La Pioggia Alla Domenica, una nuova versione inedita ed esclusiva del brano pubblicato nel 2021 nell’album Siamo Qui del Blasco (leggi qui).

I proventi saranno devoluti a Save The Children.

Queste le parole con cui la collaborazione è stata annunciata sui social.

VENERDI 25 MARZO e’ FUORI Dappertutto Il nuovo attesissimo singolo di primavera VASCO “LA PIOGGIA ALLA DOMENICA con MARRACASH” Una versione inedita ed esclusiva del brano i cui proventi saranno devoluti a Save The Children, sempre sul fronte impegnati a favore dei bambini, vittime innocenti di tutte le guerre. “Mi piace Marracash, è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore. Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli “La pioggia alla domenica”. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un bel senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente.” Stay tuned

Marracash dice di Vasco:

Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del ‘900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre.

VASCO FEAT MARRACASH – COPERTINA

LA PIOGGIA ALLA DOMENICA – TESTO ORIGINALE

Ehi, ma di che segno sei?

Che non va mica bene, sai

Con tutta quella confusione che hai

Dai, decidi adesso cosa vuoi

Se vuoi ti faccio divertire poi

Nessuna controindicazione

Ho già capito che la vita, sì, è solo tua

Ho già capito, niente compromessi e ipocrisia

Perché hai deciso di azzerare tutto

La password del tuo cuore

I sogni che non so perché non hai mai fatto

E gli errori che tu, che ti senti giù

E io che non ne posso più

Perché ho capito che non mi diverto

Perché non ha più senso un aeroplano senza un aeroporto (ehi)

Che dove si va? E come si fa?

Che non si arriva e non si parte

Come la pioggia alla domenica

Come un Natale che non nevica

E neanche la TV

Ehi, lo vedi come sei?

Ti prendi troppo seriamente, sai

È meglio se sorridi, take it easy

Sì, la vita non è mica facile

Che cerchi sempre di capire

E non mi lasci mai dormire

Ho già capito che la vita, sì, è solo tua

Ho già capito niente compromessi e ipocrisia

Tattaratata

Papparapapa

Papparapapa

Perché hai deciso di azzerare tutto

La password del tuo cuore

I sogni che non so perché non hai mai fatto

E gli errori che tu, che ti senti giù

E io che non ne posso più

Perché ho capito che non mi diverto

Perché non ha più senso un aeroplano senza un aeroporto

Che dove si va? E come si fa?

Che non si arriva e non si parte

Come la pioggia alla domenica

Come un Natale che non nevica

E niente alla TV

E niente alla TV

E niente alla TV

E niente alla TV

E niente alla TV

Papparappapa

Papparappapa

Niente alla TV