I Thegiornalisti celebrano i dieci anni di Completamente Sold Out – Anniversary Edition, in uscita il 23 ottobre in vinile per Carosello Records. Il pre-order è disponibile dal 21 settembre, nel decimo anniversario della pubblicazione del singolo Completamente. La nuova edizione, stampata su vinile royal blu, raccoglie per la prima volta su supporto fisico anche Senza, Non caderci mai più e Riccione.

I dieci anni di Completamente Sold Out

Pubblicato il 21 ottobre 2016 per Carosello Records, Completamente Sold Out è il quarto album dei Thegiornalisti e arriva due anni dopo Fuoricampo. Il disco, prodotto da Matteo Cantaluppi, consolida la scrittura di Tommaso Paradiso, raccontando storie d’amore, vita notturna e relazioni quotidiane.

Nel descrivere le canzoni dell’album, lo stesso Paradiso spiegava: “Ogni canzone di questo disco è una persona. È una persona per cui ho scritto. Una persona con la quale in qualche modo ho interagito.”

Dal disco di platino ai palazzetti

Il singolo Completamente è stato certificato multiplatino dalla FIMI e ha contribuito al successo dell’album Completamente Sold Out, certificato doppio disco di Platino e rimasto per oltre 100 settimane consecutive nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia.

Per promuovere il disco la band ha intrapreso il Completamente Tour nei principali club italiani. I numerosi sold out hanno portato l’anno successivo all’annuncio dei concerti nei palazzetti, con date al PalaLottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Milano.

A giugno 2017 i Thegiornalisti hanno pubblicato Riccione, il brano italiano più trasmesso dalle radio nell’agosto dello stesso anno secondo i dati EarOne. Il singolo, certificato quattro volte Platino, entra ora per la prima volta nella tracklist in vinile di Completamente Sold Out – Anniversary Edition.

Dall’indie ai palazzetti: il passaggio dei Thegiornalisti al pop mainstream

Completamente Sold Out è considerato uno dei dischi che hanno accompagnato il passaggio dei Thegiornalisti dal circuito indie a un pubblico sempre più ampio, tra radio nazionali, classifiche e grandi concerti. Un’evoluzione che Tommaso Paradiso aveva raccontato così: “Volevo scrivere un disco estremamente pop: tutte canzoni sing-along con il ritornellone e le strofone. Abbiamo usato il Juno, un synth tipico anni ’80 che oggi piace un sacco a gruppi come Beach House, Future Islands, M83.”

La tracklist di Completamente Sold Out – Anniversary Edition

La Anniversary Edition raccoglie 14 brani, con l’aggiunta di Senza, Non caderci mai più e Riccione, pubblicati dopo l’uscita dell’album originale e ora disponibili per la prima volta insieme al disco su vinile.