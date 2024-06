Tommaso Paradiso annuncia la fine del rapporto con Universal Music e promette una nuova era musicale

Un unione che sembrava partita con il botto quella tra Tommaso Paradiso e Universal Music Italy ma, che con gli anni è andata a spegnersi mano a mano che i risultati dell’ex frontman dei Thegiornalisti andavano a calare. E così ieri, 28 giugno, attraverso un post Instagram il cantautore ha annunciato la chiusura del rapporto con la major guidata da Alessandro Massara.

Tommaso Paradiso, attualmente in tour, nei giorni corsi ha pubblicato il suo ultimo progetto con Universal, il disco live Tommaso Paradiso in Concerto (vedi qui). E proprio dopo un live ha postato queste parole parlando di questo disco:

“Abbiamo deciso di farlo per lasciarci nel modo migliore possibile con Universal, alla quale mando un bacetto e uno schiaffetto, amichevole sia chiaro”

Il rapporto con Universal è iniziato nel 2019 quando il cantautore ha scelto di intraprendere la carriera da solista e la sua band nata nel 2009, i Thegiornalisti, si è di conseguenza sciolta.

Con la scelta della carriera da solista Tommaso Paradiso lasciò anche Carosello Records, etichetta con cui la band aveva pubblicato tutti i propri dischi con un successo crescente che ha porta al disco di platino per il disco del 2016, Completamente sold out, e al doppio disco di platino per il progetto successivo, Love del 2018.

Il 17 settembre 2019 l’annuncio della rottura e dell’inizio del percorso con Universal, percorso che lo ha visto pubblicare un primo singolo multiplatino, Non aver paura, e diverse altre canzoni oltre agli album Space Cowboy del 2022 (disco d’oro) e Sensazione stupenda del 2023. A questi progetti si aggiungono diverse collaborazioni di successo con Takagi & Ketra, Elisa, Calcutta, Jovanotti, Rkomi e Franco126.

In ogni caso è indubbio che con gli anni il successo commerciale del cantautore sia andato calando tanto che nessuno degli ultimi tre singoli lanciati ha conquistato certificazioni FIMI.

Cosa ci sarà dopo i cinque anni di contratto con Island Records/Universal? Ancora non è noto anche se Paradiso ha specificato di essere già al lavoro: “Inizia una nuova era, sto scrivendo nuove canzoni.”