Tommaso Paradiso annuncia il suo primo album live “Tommaso Paradiso in Concerto”

Tommaso Paradiso annuncia l’uscita del suo primo album live dal titolo “Tommaso Paradiso In Concerto“, in uscita il prossimo 28 giugno. Il disco sarà disponibile in doppio vinile e anticiperà la partenza del suo tour “Tommy Summer Tour 2024“.

È già disponibile qui il pre-save e pre-order dell’album. Sarà inoltre possibile acquistare il vinile in versione autografata in esclusiva sullo Shop Universal al seguente link.

TOMMASO PARADISO, “TOMMASO PARADISO IN CONCERTO”: LA TRACKLIST

“Tommaso Paradiso In Concerto” è composto da 19 brani registrati durante il tour nei palazzetti del 2023. Quindi, nel doppio vinile il pubblico – composto da ascoltatori di varie generazioni – si ritroverà alcuni dei momenti più entusiasmanti e coinvolgenti delle sue esibizioni dal vivo. Di seguito la tracklist:

Intro

Sensazione Stupenda

Viaggio Intorno Al Sole

Fine dell’Estate

Zero Stare Sereno

New York

Lyn

Lupin

Tra La Strada E Le Stelle

Sold Out

La Luna E La Gatta

Blu Ghiaccio Travolgente

Tutte Le Notti

I Nostri Anni

Questa Nostra Stupida Canzone D’Amore

Non Avere Paura

Riccione

Felicità Puttana

Completamente

“TOMMASO PARADISO IN CONCERTO”: IL TOUR

Il prossimo 30 giugno, Paradiso tornerà in tour (ne abbiamo parlato, indicando date e link per l’acquisto dei biglietti qui). L’artista predilige la dimensione live anche perché è accompagnato da ben undici elementi sul palco, tutti ben valorizzati e che ormai lo accompagnano da diversi anni.

Hanno suonato con lui: Matteo Cantaluppi – anche produttore dell’ultimo album Sensazione Stupenda (tastiere e computer programming), Nicola Pomponi (chitarra, armonica), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Silvia Ottanà (basso), Daniel Fasano (batteria), Marco Scipione (sassofono), Angelo Trabace (pianoforte), Frances Alina Ascione (cori), Roberta Montanari (cori), e sul palco con Tommaso è salito di nuovo anche Marco Rissa (chitarra).