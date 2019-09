I Thegiornalisti si sciolgono. Nessun comunicato stampa, nessuna nota ufficiale ma Tommaso Paradiso lascia la band e lo fa ufficialmente alle 20:30 circa di martedì sera sbottando su Instagram.

Ma facciamo un passo indietro…

Nell’ambiente musicale le voci che volevano i Thegiornalisti vicini alla rottura hanno iniziato a girare già da diverse settimane senza trovare però mai conferme ufficiali.

Ma anche dall’esterno era chiaro che qualcosa nella dinamiche e negli equilibri della band stava cambiando.

Tommaso era sempre più lanciato nel suo lanciato nel suo ruolo di autore per altri artisti (è da tempo sotto contratto con la Universal Publishing) e si concedeva spesso e volentieri apparizioni da solista nei live e nelle canzoni dei colleghi.

Poi il cambio improvviso, anche questo senza note stampa rilevanti. A maggio del 2019 esce il singolo estivo dei Thegiornalisti, Maradona y Pelé ma l’etichetta discografica non è più quella con cui hanno raggiunto il grande successo, la Carosello Records, ma una major, la Universal Music Italia (ne parlammo qui)

I nostri sospetti hanno iniziato a prendere i connotati di certezze quando, qualche settimana prima del live al Circo Massimo del 7 settembre scorso, abbiamo scoperto che Tommaso Paradiso e gli altri due componenti della band, Marco Primavera e Marco Antonio Musella, avevano due uffici stampa differenti.

Ma non solo, stranamente l’ufficio stampa degli altri 2/3 terzi della band chi chiese di realizzare un’intervista con loro per parlare di questo importante live ma senza Tommaso. Una richiesta che da subito ci è sembrata anomala.

Queste “piccolezze” possono bastare a pensare che Tommaso era già in procinto di lasciare il gruppo? Forse sì, forse no.

Fatto che sta la notizia dello scioglimento non è arrivata con un comunicato stampa ma, tramite un botta e risposta sui social che lascia intendere che è caduta la famosa goccia che fa traboccare il vaso… ed è caduta di colpo.

Ecco quando accaduto tra ieri sera e ieri notte rimbalzando sui social con una sola frase ricorrente: i Thegiornalisti si sciolgono.

Alle ore 20 circa di martedì 17 settembre Tommaso Paradiso pubblica una storia su Instagram con scritto quando segue:

I problemi ce li teniamo per noi. A voi deve rimanere tutto l’amore che in questi anni abbiamo condiviso insieme.“

È giusto che sia così. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne.

D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso.

“Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso

A questo punto, nel continuare, Tommaso Paradiso mette le mani avanti su possibili, e scontate, polemiche…

Nelle storie seguenti Tommaso ammette di essere stato male prima di arrivare a questa scelta…

“Ho scritto e cantato ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che fino ad oggi avete ascoltato.

Continuerò a farlo, continuerò a farlo come Tommaso Paradiso.

Sono stati, questi ultimi mesi, molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale.

Ripeto, credo che non sia nobile spiegarvi il come il perché di tutto questo.

Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò.

Per ora vi basti solo sapere che sono stato male. E per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia, altrimenti un sogno può diventare un incubo.

Non sono in grado di vivere in un clima di tensione, né a casa, né a lavoro, né in macchina, né in qualsiasi parte del pianeta.

La musica è liberazione; la musica mi ha sempre portato lontano dai guai; la musica è la mia protezione.

E anche questa volta mi ha spinto altrove.

Da questa mia esperienza invito tutti a conoscere e a comprendere i propri limiti, cosa siamo, dove possiamo arrivare e cosa possiamo dare e fare.

Non vi voglio rubare altro tempo. A voi potrà sembrare che una storia sia finita e che un’altra stia iniziando. In parte è vero.

I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più. Ma esistono le canzoni, sempre e solo quelle.

Quelle di prima, quelle di oggi e quelle di domani. Sempre e solo loro e con loro.

Non vi chiedo nulla se non di tentare di avere un po’ di delicatezza nel voler cercare di esprimere sacrosante opinioni sulla vicenda.

Le cose accadono ragazzi; è insito nella natura mutevole dello spazio e del tempo. Sempre vostro, io.