ninnananna, il nuovo brano di SKEYE, è disponibile da venerdì 2 ottobre in radio e in digitale. La canzone, scritta dalla stessa SKEYE e prodotta da Marco Zangirolami, è distribuita da Pirames International.

Il brano arriva dopo la partecipazione dell’artista a X Factor 2026: alle Audizioni ha cantato Amandoti dei CCCP, ai Bootcamp Cosa mi manchi a fare di Calcutta, prima dell’eliminazione.

Tra insonnia e pensieri notturni: il significato di ninnananna

ninnananna racconta le notti in cui il sonno non arriva e ci si ritrova da soli con i propri pensieri. Quella che inizialmente sembra una canzone d’amore si rivela un racconto dell’ansia e della sua presenza ingombrante, dei momenti in cui diventa impossibile ignorarla e non resta che ascoltare ciò che ha da dire.

“ninnananna parla dell’ansia. Ho provato a darle un volto perché, soprattutto di notte, la percepisco come una persona nella mia stanza”, racconta SKEYE. “È un groviglio di pensieri che diventa una ninnananna, ma invece di farti addormentare, ti tiene sveglia”.

Chi è SKEYE

SKEYE, nome d’arte di Maria Sara Costanzo, è una cantautrice classe 2000 originaria di Castelforte (Latina), trasferitasi a Milano e studentessa del CPM Music Institute di Franco Mussida.

Si è esibita in diversi locali, concerti e concorsi nazionali e ha raggiunto la finale di Festival di SanNolo, Videofestival Live e Tour Music Fest. Tra i riconoscimenti c’è il Premio Lunezia 2025, nella sezione “Nuove Proposte”.

Il suo progetto musicale fonde pop elettronico e sfumature indie-folk nei brani più intimi, con riferimenti come Bon Iver, Harry Styles e i Queen. A marzo pubblica POLAROID, seguito a giugno da NON CI CREDO +, entrambi prodotti da Marco Zangirolami.