18 Marzo 2026
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18 Marzo 2026

SKEYE porta “Polaroid” dal vivo a Milano prima dell’uscita

La cantautrice anticipa il nuovo brano in un live prima della release ufficiale.

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SKEYE live Milano Polaroid
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SKEYE porta dal vivo POLAROID prima ancora dell’uscita ufficiale. Il brano sarà presentato venerdì 20 marzo al Dasein, Pane & Champagne di Milano, in un live che segna un passaggio concreto nel suo percorso.

La cantautrice, vincitrice del Premio Lunezia 2025 nella sezione Nuove Proposte, salirà sul palco a partire dalle 20.30 in apertura a Neovita, all’interno di una serata organizzata da Live Moment. Un contesto raccolto, ma diretto, dove testare il nuovo materiale davanti al pubblico, senza mediazioni.

POLAROID, prodotto da Marco Zangirolami e scritto insieme a Danila Satragno, uscirà il 27 marzo in digitale e in radio per Pirames International, etichetta con cui l’artista ha recentemente iniziato a collaborare. Il brano si muove su coordinate pop contemporanee, con un’impronta più atmosferica che immediata, costruita più sulle sensazioni che sull’impatto diretto.

Portarlo dal vivo prima della release non è un passaggio scontato. Significa esporlo subito, senza filtro, e capire come regge fuori dallo studio. In questo senso, la data milanese diventa qualcosa di più di una semplice esibizione: è un primo confronto reale.

Negli ultimi anni SKEYE ha costruito il proprio percorso tra live e circuiti emergenti, muovendosi con continuità più che con accelerazioni. Questo passaggio si inserisce lì: meno annuncio, più prova sul campo, davanti a un pubblico che diventa parte del processo.

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