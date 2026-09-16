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Chiara Tebaldini
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Seltsam cattura la fine dell’estate in Scandalo al sole, brano colonna sonora di FOMO su RaiPlay

Disponibile dall’11 settembre e in radio dal 18, il nuovo singolo di Seltsam è prodotto da Niagara, Erin e Polare per Honiro Label.

Seltsam ritratto su una spiaggia per il singolo Scandalo al Sole
News di Chiara Tebaldini
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Seltsam Scandalo al Sole testo, significato e autori del nuovo singolo disponibile dall’11 settembre 2026 in tutti i digital store e dal 18 settembre nelle radio. Il brano, prodotto da Niagara, Erin e Polare, esce per Honiro Label ed è distribuito da ADA Music Italy/Warner Music Italy.

Leggi subito il testo integrale ↓

Scandalo al Sole: la malinconia di fine estate arriva su RaiPlay

Il nuovo brano di Seltsam nasce da un interrogativo preciso: “Come catturare l’estate e tenermela in tasca, per farla durare per sempre?”. È una domanda alla quale l’artista ammette di non avere una risposta: “Io una risposta non ce l’ho. Anzi, l’ho persa di nuovo”.

L’intento è fermare la sensazione tipica di fine estate, quando le giornate più spensierate dell’anno sfumano nei ricordi. Un pallone, un asciugamano lasciato sul lettino, le chiavi del motorino piene di salsedine: i frammenti raccontati dall’artista si mescolano alla paura di crescere e al tempo che scivola via.

“Tra quattro estati non avrò più vent’anni. E se è solo nei tre mesi d’estate che sento di avere la spensieratezza dell’età che ho, allora mi restano solo altri dodici mesi da ventenne?”, si domanda Seltsam. L’estate diventa un luogo mentale e sospeso in cui sentirsi ancora liberi prima del ritorno alla routine quotidiana.

Il brano è stato scelto per la colonna sonora della serie tv FOMO – Fear of Missing Out, disponibile su RaiPlay dal 17 settembre. Il tema della canzone si collega al concetto di FOMO, la paura di perdersi esperienze e vedere scivolare via i momenti della giovinezza.

Chi è Seltsam: da TikTok a Sanremo Giovani

Seltsam, all’anagrafe Lorenzo Giovanniello, è un cantautore romano che vede nella musica un linguaggio con cui raccontare la quotidianità. Il suo nome d’arte, preso dal tedesco, significa letteralmente “strano”. Durante il lockdown, nel 2020, debutta con Lenzuola.

Si fa notare grazie a brani come Facile e Canteremo un ritornello, pubblicato per Honiro Label. Tra il 2022 e il 2024 escono Ancora qui, Mille e una notte, Scusa se ti amo (ma) e Dammi una ragione. L’artista è attivo anche su TikTok, dove unisce musica e contenuti creativi.

Nel 2025 partecipa ai TikTok Europa e TikTok Global di Londra, aprendo i concerti di Zara Larsson. Nello stesso anno Scusa Mamma arriva tra i finalisti di Sanremo Giovani. Nel 2026 pubblica Amico come va?, prima di Scandalo al Sole. Fuori dal palco partecipa alle iniziative benefiche dell’Associazione Nazionale Cantanti, dove gioca come centrocampista.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Seltsam
  • ▸ Titolo · Scandalo al Sole
  • ▸ Autori · Lorenzo Giovanniello, Antonio Di Martino, Duccio Caponi, Pietro Serafini, Gabriele Enrico Fossataro, Dario Lombardi, Paolo Mari
  • ▸ Editori · Honiro, Enrico Fiore, Sugar Publishing, Puro, Picicca, Stagi Gherardo

Testo di Scandalo al Sole di Seltsam

É troppo tardi
per accontentarci
per non pensarci
per vivere la vita che vogliono gli altri
passano gli anni
è già settembre e siamo ritornati grandi

Però non così tanto
da dire che alla fine
ma saggio è chi non sbaglia
a dire
che questi giorni non ritorneranno

Hanno
scritto sopra i muri
che è un giorno di mezza estate
rincorriamo una magia che si è persa
scandalo al sole
nudo sul balcone
quando avevo tempo da perdere
dammi due minuti su una spiaggia deserta
eravamo in diciassette
solo una felpa
scandalo al sole
calda tentazione
scandalo al sole, scandalo al sole

È troppo tardi
le sigarette, la birra a terra, le notti in bianco
la piazza vuota, le cinque e mezzo e non sono stanco
tra qualche giorno questi ricordi ci spezzeranno
ci spezzeranno

Però non così tanto
da dire che alla fine
ma saggio è chi non sbaglia
a dire
che questi giorni non ritorneranno

Hanno
scritto sopra i muri
che è un giorno di mezza estate
rincorriamo una magia che si è persa
scandalo al sole
nudo sul balcone
quando avevo tempo da perdere
dammi due minuti su una spiaggia deserta
eravamo in diciassette
solo una felpa
scandalo al sole
calda tentazione
scandalo al sole, scandalo al sole

È troppo tardi
per ripensarci, per non lasciarci
per scappare in lacrime come i codardi
che posso farci
se questi anni non ritorneranno

Hanno
scritto sopra i muri
che è un giorno di mezza estate
rincorriamo una magia che si è persa
scandalo al sole
nudo sul balcone
quando avevo tempo da perdere
dammi due minuti su una spiaggia deserta
eravamo in diciassette
solo una felpa
scandalo al sole
calda tentazione
scandalo al sole, scandalo al sole

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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