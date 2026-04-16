Seltsam annuncia il suo primo live club a Roma: si chiama MammaRoma e andrà in scena il 21 maggio 2026 all’Alcazar Live, con inizio alle ore 21:00. La serata sarà anche l’occasione per presentare dal vivo per la prima volta il nuovo singolo Amico come va?, uscito il 10 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Non un concerto qualunque. Seltsam costruisce la serata come un abbraccio alla sua città: il titolo è una dichiarazione d’amore a Roma, e la scaletta includerà i brani del cuore – Vent’anni, Canteremo un ritornello e Scusa Mamma, il pezzo che lo ha fatto conoscere a un pubblico ampio grazie alla sua capacità di raccontare il passaggio all’età adulta con una semplicità disarmante – più una sorpresa: I giardini di marzo, cantata con una sciarpa al collo in quella che lui stesso descrive come una tribuna che lo ha cresciuto sin da piccolo.

Lo spiega direttamente l’artista:

“MammaRoma, perché la prima volta a casa non si scorda mai. Perché, in fondo, senza mamma e senza Roma non sarei nulla della persona che sono. Perché, per ogni romano, MammaRoma è la prima vera mamma. Per questo, oltre alle mie canzoni – quelle del cuore, come Vent’anni, Canteremo un ritornello e Scusa Mamma, grazie alle quali la mia carriera sta raccogliendo questo piccolo fascio di luce – canterò I giardini di marzo, una canzone che, per molti motivi, con una sciarpa al collo e in una tribuna che mi ha cresciuto sin da piccolo, mi ha sempre fatto venire gli occhi lucidi”.

“Amico come va?”: il singolo che apre il secondo capitolo

Amico come va? è una lettera aperta. Racconta il legame tra due amici cresciuti insieme e poi divisi dalla vita: ricordi di adolescenza, luoghi che cambiano, sogni che prendono direzioni diverse. Sonorità elettroniche su una scrittura intima e diretta – lo stesso equilibrio che ha reso Scusa Mamma qualcosa di più di un semplice singolo. Quel sentimento di distanza e appartenenza che resiste al tempo, Seltsam lo conosce bene e lo mette su disco senza sovrastrutture.

Il 21 maggio all’Alcazar Live sarà la prima volta che il brano suona dal vivo. Biglietti disponibili sui canali ufficiali dell’artista.