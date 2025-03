Con un semplice “SI” Salmo annuncia il nuovo disco sui social

Il profeta del rap è pronto a tornare. Dopo mesi di silenzio, Salmo ha ufficialmente rotto il silenzio annunciando l’arrivo del suo nuovo album nel corso del 2025, sicuramente prima dell’estate.

Lunedì 24 marzo 2025, nelle prime ore della mattinata, il rapper ha pubblicato sui suoi canali social un post che lascia ben pochi dubbi: una schermata in stile promemoria del telefono con la scritta “NUOVO ALBUM”. Nessun titolo, nessuna data, ma un messaggio chiaro e diretto. La caption? Un semplice “SI”, scritto in maiuscolo. Basta e avanza per scatenare l’hype da parte dei fan e di tutta la scena rap italiana.

Se a questo aggiungiamo Milano sono comparsi diversi cartelloni pubblicitari giganteschi tutti bianchi con semplicemente la scritta “salmo nuovo album”, possiamo dire che il lancio è imminente.

Il progetto, in uscita per Sony Music, casa discografica con l’artista ha rinnovato lo scorso novembre, sarà l’ottavo disco ufficiale della sua carriera (il settimo da solista, escludendo Cult, il joint album con Noyz Narcos uscito nel 2023 e considerato a tutti gli effetti un progetto a parte).

Una carriera da record: 76 dischi di platino e 50 d’oro

Ad oggi Salmo può contare su numeri impressionanti: 76 dischi di platino e 50 dischi d’oro, distribuiti tra album, singoli e collaborazioni. La sua discografia, oltre ai lavori in studio, comprende anche tre album live (2014, 2019 e 2022), la colonna sonora originale della serie Blocco 181 (di cui è appena uscita una nuova stagione), e una lunga lista di collaborazioni con altri artisti della scena.

Il suo maggiore successo commerciale resta Playlist, disco del 2018 che ha ottenuto ben 7 dischi di platino e ha segnato un punto di svolta nella carriera dell’artista, diventando un riferimento per tutta la scena urban italiana.

SALMO, i prossimi impegni, dal nuovo album al live

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul nuovo progetto. Titolo, data di uscita e prime tracce restano top secret, ma una cosa è certa: il ritorno di Salmo con un nuovo album è alle porte.

Già fissato invece il ritorno live per l’artista che, ricordiamo, negli scorsi mesi ha pubblicato anche un libro intitolato Sottopelle. Il 6 settembre 2025 l’artista si esibirà infatti a Milano Fiera con il concerto evento Lebonski Park.

