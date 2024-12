Salmo annuncia una speciale data evento a… “Lebonski Park”

Salmo annuncia Lebonski Park, una speciale data evento – prodotta da Lebonski360 e Vivo Concerti, in programma sabato 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live – Rho.

Qui, nella venue dei grandi concerti estivi meneghini, il rapper proporrà uno show inedito, che sorprenderà ancora una volta il pubblico.

Di fatto, non ci sarà solo la musica, ma anche un intero parco a tema, che ricalca l’immaginario dell’artista, per ripercorrere i momenti salienti della sua carriera e discografia.

I biglietti per per Lebonski Park sono già disponibili online su www.vivoconcerti.com, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 di mercoledì 18 dicembre 2024.

Salmo annuncia Lebonski Park

Eclettico, anticonformista e provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro davanti a 50 mila persone.

Con 76 dischi di platino e 50 dischi d’oro alle spalle, il rapper continua inoltre a sfuggire alle etichette e con i suoi concerti propone show sempre nuovi e avveniristici, curati nei minimi dettagli, dove alla musica e alla creatività si unisce una straordinaria energia che, da sempre, caratterizza le sue performance, rendendolo un vero e proprio fuoriclasse dei live.