Il cast di Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, la serie Sky Original con Salmo

Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco: Guida ai personaggi, cast e trama alla serie che vede tra i protagonisti Salmo ma anche la partecipazione di diversi altri rapper oltre ad Alessandro Borghi.

Il 21 marzo 2025 arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, nuova serie Sky Original che porta sullo schermo una Milano cruda e multietnica, tra criminalità, sogni di riscatto e tensioni sociali. La produzione è curata da Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint, con Salmo nel doppio ruolo di supervisore musicale e attore.

La serie si sviluppa in otto episodi, diretti da Ciro Visco (Gomorra – La serie, Doc – Nelle tue mani), e racconta la storia di tre giovani protagonisti alle prese con le dure realtà della città: Bea (Laura Osma), leader della gang tutta al femminile “Misa”; Ludo (Alessandro Piavani), un ragazzo con un oscuro segreto; e Mahdi (Andrea Dodero), ormai a capo del Blocco e costretto a prendere decisioni sempre più difficili.

A loro si affiancano nuovi personaggi come Zak (Fahd Triki), giovane trapper a capo della crew “Kasba”, e Nael (Noè Nouh Batita), il suo migliore amico dal carattere esplosivo.

La serie vanta un cast d’eccezione, con la partecipazione di Alessandro Borghi, Elisa Wong, Tommaso Donadoni e Alessandro Tedeschi. Da segnalare anche i camei speciali di Jake La Furia, Noyz Narcos e Disme.

Volete scoprire tutti i personaggi, la trama della serie e sapere come vederla? Cliccate in basso su continua.