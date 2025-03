Salmo annuncia il nuovo album: “Ranch” arriva in sei differenti versioni

Salmo rompe il silenzio e lo fa con l’annuncio che i fan aspettavano da tempo, quello del nuovo album. Dopo giorni di indizi disseminati tra social e affissioni per le vie delle città, l’artista sardo ha svelato titolo e copertina del suo nuovo progetto discografico: RANCH, in uscita nel 2025 per Columbia Records/Sony Music Italy.

L’album, già disponibile in pre-order, arriva a quattro anni dal successo di FLOP e a due anni dal disco con Noyz Narcos. Il nuovo disco promette di essere uno dei lavori più intensi e personali dell’artista. RANCH non è solo un titolo evocativo, ma il nome del rifugio creativo che Salmo ha scelto in Sardegna per isolarsi, ritrovarsi e creare nuova musica lontano dai riflettori.

salmo: ranch in Sei formati esclusivi, sei artwork diversi

RANCH sarà disponibile in sei versioni fisiche da collezione, ognuna con una grafica dedicata:

CD

CD autografato (Esclusiva Sony Music Store)

LP Brick Red

LP Brown autografato (Esclusiva Discoteca Laziale)

LP Cream White autografato (Esclusiva Amazon.it)

LP Oxblood autografato (Esclusiva Sony Music Store)

Un progetto curato nei minimi dettagli, tra sonorità e immagini, che promette di raccontare nuove sfaccettature dell’universo di Salmo. La data di uscita del progetto, probabilmente nel mese di aprile, non è al momento stata svelata. Qui invece il link per il pre order.

Da “RANCH” al parco a tema LEBONSKI PARK

L’annuncio dell’album si lega anche all’attesa per LEBONSKI PARK, l’evento speciale prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, previsto per il 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live – Rho. Più che un semplice concerto, si tratta di un vero parco tematico ispirato al mondo creativo di Salmo, tra scenografie immersive e una narrazione live della sua carriera.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Salmo anche in TV: ritorna Snake in “Gangs of Milano”

Nel frattempo, Salmo non si ferma alla musica. Sarà infatti tra i protagonisti della nuova serie Sky Original Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco“, dove torna a vestire i panni di Snake dopo l’esperienza in “Blocco 181”. L’artista curerà anche la supervisione musicale del progetto, proseguendo il suo percorso tra musica e audiovisivo.

Foto articolo di BOGDAN ‘CHILLDAYS’ PLAKOV