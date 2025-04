Rottincuore: l’album di Romina Falconi che racconta le ombre della psiche tra peccatori e imperfetti

Romina Falconi torna sulla scena musicale con Rottincuore un nuovo album, attesissimo, album, anzi, un concept album. Un progetto discografico curato nel minimo dettaglio che esplora tematiche legate alle fragilità umane, ai peccati e alle imperfezioni. Un viaggio profondo nella psiche dei protagonisti di un mondo senza filtri e senza assoluzioni di cui ora viene svelata la tracklist e i featuring.

Nata a Roma nel quartiere di Torpignattara, Romina Falconi è cantautrice indipendente socia e direttrice artistica di Freak&Chic.

Ad oggi pubblicato due album in studio: Certi Sogni Si Fanno Attraverso Un Filo D’odio e Biondologia (L’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso).

Dal 2018 ha creato un Centro D’Ascolto: un luogo attraverso il quale potersi confrontare, con la presenza della psicologa Monia D’Addio. Il centro d’ascolto è un esperimento sociale gratuito e aperto a tutti.

Nel 2022 annuncia il nuovo album Rottincuore dove ogni singolo viene accompagnato dall’uscita di un meta-libro, il “Rottocalco“, dove vengono sviluppati su carta i temi del brano con scritti di Romina, psicologi, giornalisti e illustratori.

romina falconi, rottincuore. Un album che parla di imperfezioni

Il nuovo album di Romina Falconi è un concept che racconta storie di peccatori, anime imperfette che si raccontano senza omettere nulla di sé. Ogni traccia è un’immersione nelle loro debolezze, nei disturbi e nei malesseri che li definiscono, accompagnata da una forte carica provocatoria. Rottincuore non è solo un album, ma un progetto artistico che unisce musica, scrittura e psicologia.

Rottincuore presenta 13 tracce, tra cui i singoli già rilasciati La Suora, Lupo Mannaro, Maria Gasolina e La Solitudine di una regina. Ogni canzone esplora un aspetto diverso della psicologia umana, facendo emergere il lato più oscuro e il malessere che ogni individuo nasconde.

La tracklist completa

Ecco la tracklist di Rottincuore:

Rottincuore Lacrimosa Ho già i problemi miei Disturbo ossessivo Incendio doloroso (featuring Roberto Casalino) Maria Gasolina La solitudine di una regina Zona Cesarina (starring Immanuel Casto) Ti maledico Io ti includo Lupo mannaro La suora Nessuno ti ama Sono felice

La visione di Romina Falconi

Rottincuore non è solo un album ma un’esperienza che esplora la mente umana, un viaggio nei disturbi psicologici e nelle ombre interiori. Romina Falconi dà voce ai “dannati”, ai personaggi che vivono fuori dai canoni della società, narrando storie di esclusione e lotta, di chi non si adatta al mondo che lo circonda. Il pre-order del disco, fuori in versione cd digipak e LP colorato autografato dal 16 maggio per Freak&Chic/ADA/Warner è attivo e disponibile a questo link.