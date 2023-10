Romina Falconi, la terza protagonista della galleria dei peccatori è “Maria Gasolina”

Romina Falconi, “Maria Gasolina”: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 20 ottobre, “Maria Gasolina” (Freak&Chic / ADA Music Italia) è il nuovo singolo di Romina Falconi, che racconta la storia di una giovane ragazza che si innamora di un uomo facoltoso molto più grande di lei senza preoccuparsi delle critiche della gente.

L’annuncio è stato anticipato da un maxi cartellone posizionato in Galleria Santa Radegonda a Milano (MM Duomo), che ha suscitato l’ilarità e la curiosità del web: “Maria, non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent’anni più di te, ma sono trent’anni di saggezza che posso offrirti. Se torni da me, ti intesto tutto. Gastone” (ne abbiamo parlato qui).

Romina Falconi presenta la terza protagonista della galleria dei peccatori

“Maria Gasolina” – termine con il quale in America del Sud ci si riferisce a una donna che frequenta uomini ricchi – è la terza protagonista della galleria dei peccatori della cantautrice romana, che ci ha già presentato “La Suora” e “Lupo Mannaro“.

Questi tre personaggi, che sono anche tre canzoni, andranno a far parte di un progetto ben più ampio dal titolo “Rottincuore“: un trattato di psicologia in cui ogni canzone rappresenta un atteggiamento estremo ed è accompagnata da un vero e proprio magazine da collezione, il “Rottocalco“, che sviluppa il tema del brano attraverso scritti firmati dalla stessa Romina – che nella sua vita ne ha viste e superate tante -, ma anche da psicologi, giornalisti e illustratori.

“Ho deciso di affrontare questo tema perché anni fa ho avuto una storia d’amore con l’unico uomo ricco della mia vita. Aveva 21 anni più di me. Nonostante i due anni di convivenza, rimasi turbata dal modo in cui ci guardava la gente. A me dei soldi importa davvero poco nella vita, altrimenti non farei certo questo lavoro. Ma in quei due anni di relazione, per tutti gli estranei o conoscenti, io ero per forza una cacciatrice di dote, altrimenti non si spiegava”, racconta Romina.

E aggiunge: “Da lì mi è nata una specie di empatia perenne verso tutti e tutte coloro che si ritrovano a fare una scalata economica ascendente, semplicemente frequentando qualcuno che ha uno status diverso. Come lo sguardo di complicità degli italiani tra di loro all’estero. Sarò sempre dalla parte dei chiacchierati”.

ROMINA FALCONI, “MARIA GASOLINA”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Maria Gasolina” sarà disponibile a partire da venerdì 20 ottobre.

Foto di copertina di Carlotta Passoni