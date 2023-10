Milano, si infittisce il mistero sul cartellone pubblicitario di Gastone per Maria

Sui social è diventata virale la foto di un billboard posizionato in Galleria Santa Radegonda (MM Duomo, Milano), che sembra uno spazio pubblicitario comprato da un certo Gastone, innamorato di una donna molto più giovane di lui di nome Maria e determinato a riconquistarla.

“Maria, non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent’anni più di te, ma sono trent’anni di saggezza che posso offrirti. Se torni da me, ti intesto tutto“, si legge sul cartellone, dove troviamo anche una foto della presunta Maria sdraiata sul bancone di un bar.

Milano, Gastone prova a riconquistare Maria

Questa frase ha letteralmente fatto impazzire il web, generando tanta curiosità e anche un pizzico di ilarità. A testimoniarlo i vari hashtag nati in poco tempo: da #mariagastone a #tintestotutto, passando per #mmduomo. Ma anche i commenti…

“Adesso voglio sapere se Maria se lo riprede! E vi prego, visto che è appena diventata la mia soap preferita, continuate a mandarmi video e foto voi che siete a Milano”

“Il più furbo è Gaston, il più svelto è Gaston (…) Non c’è un uomo in città un po’ gagliardo paragonabile a te. Chiedi a Tizio, a Caio, a Riccardo. Ti diranno che un ganzo più ganzo non c’è”

“In quel di Milano, chiamalo scemo il Gastone, in duomo eh! Micaspicci! Maria, io tornerei, nel dubbio, poi te ne rivai”

“Io sto soffrendo per te mio Gaston. No, non buttarti più giù. Tutti vorrebbero esser Gaston. Cerca di stare un po’ su. Nessuno in città è più stimato di te. Sei quello che ammiran di più. Ogni ragazzo è ispirato da te, perché il loro campione sei tu”

E ancora: “Quando l’amore non ha età…”, “#tintestotutto come stile di vita”, “Proposta di patrimonio”, “Tornerai da me strisciando… la carta di credito”, “Ci sono momenti nella vita in cui anche Milano mi sta simpatica, ma ora voglio sapere come finirà…”.

Non resta dunque che aspettare per scoprire se Maria tornerà da Gastone e, soprattutto, cosa si cela dietro questo curiosissimo billboard!