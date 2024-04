Romina Falconi torna con una straziante lettere che non potrà essere consegnata… “La Solitudine di una regina”

Romina Falconi La solitudine di una regina testo e significato. “Rottincuore“, il nuovo progetto discografico di Romina Falconi, si arricchisce a partire da venerdì 26 aprile di un nuovo tassello, il quarto capitolo della galleria di peccatori raccontata dalla cantautrice.

La Falconi attualmente sarà impegnata, dopo l’esordio live 2024 in Santeria a Milano, nel nuovo tour “ROTTINCUORE RECITAL – MONOLOGHI BIONDI E CANZONI AVVELENATE”. Queste le date ad oggi in calendario che coinvolgono la cantautrice e la sua band, i Disumani:

17 maggio Latteria Molloy di Brescia

18 Spazio211 Torino

21 Monk di Roma

24 Crazy Fest di Podenzano (PC)

Romina Falconi e la sua band porteranno dal vivo il repertorio musicale di Romina intermezzato dai suoi ‘biondi’ monologhi.

ROMINA FALCONI LA SOLITUDINE DI UNA REGINA SIGNIFICATO DEL BRANO

Al brano hanno collaborato insieme a Romina Falconi, autrice di musica e testo, Nello Savinelli (batteria), Nikk Savinelli (chitarra), Ric Demarosi (basso), Jason Rooney e Leonardo Caminati (synth + programmazione). Il brano, prodotto e arrangiato da Jason Rooney, Leonardo Caminati e Nikk Savinelli, ed è stato mixato da Leonardo Caminati e masterizzato da Giovanni Versari.

“La Solitudine di una regina“, fuori dal 26 aprile per Freak&Chic/ADA Music Italy, è una favola ballad che racconta la storia di una regina condannata alla malinconia.

Circondata dalla magnificenza del suo regno e dall’ammirazione della sua gente, la regina rappresenta un’icona di potere e bellezza. Tuttavia, dentro le mura del suo castello, si cela un’anima incompleta e destinata alla ricerca eterna di ciò che non può più avere.

Il brano è una lettera che non può essere consegnata, la storia di una malinconia insanabile. La Regina scrive questa lettera e la penna sanguina sul foglio perché sta confessando che sarà incompleta per sempre. Nonostante i trionfi e la gratitudine alla vita, la Regina è consapevole di essere destinata all’intrattabilità e si sta preparando a convivere con una grande assenza. Per ogni essere umano, la capacità di affrontare la vita e guardare avanti è cruciale: siamo il risultato non solo di ciò che abbiamo, ma anche da ciò che ci manca.

“La Solitudine di una regina” arriva dopo “La Suora”, “Lupo Mannaro”, “Maria Gasolina”, brani che fanno parte di un progetto più ampio di prossima uscita, “Rottincuore”: molto più di un concept album è un trattato di psicologia immaginato dalla cantautrice dopo esperienze rocambolesche di vita, dove ogni canzone rappresenta un’ombra umana ed è accompagnata da un vero e proprio magazine cartaceo, il “Rottocalco“, che sviluppa il tema del brano attraverso scritti firmati dalla stessa Romina, psicologi, giornalisti e illustratori.

Romina Falconi racconta così il nuovo singolo:

“Questa canzone parla di una creatura Rottincuore votata alla malinconia. È una magnifica assenza che torna a farmi una carezza anche se ho imparato a ricominciare. È il crepuscolo che ogni tanto mi piomba dentro e mi fa sentire intrattabile. Sì, sì, intrattabile, perché invece di gioire per le mille cose che ho, sto pensando all’unica cosa che non posso più avere. È la consapevolezza che dovrò essere forte anche da sola, anche se in alcuni giorni mi sento una regina, per l’amore che ho e per le piccole conquiste della vita. Va tutto bene, ho tanto amore intorno, sì ma non ho te“.

ROMINA FALCONI LA SOLITUDINE DI UNA REGINA TESTO

