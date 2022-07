Dopo le polemiche Rhove lancia il singolo “Copacabana” in una nuova versione con Paky

Rhove Copacabana testo del nuovo singolo estratto dall’EP Provinciale. Il pezzo prende nuova vita con una versione inedita in duetto con Paky.

Continua il successo del rapper che, ricordiamo, ad oggi conta oltre 413 milioni di stream totali (e in costante aumento) e oltre 128 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip e che, il 20 luglio, sarà apre il concerto di Stromae.

Rhove è la sorpresa musicale dell’anno grazie alla sua Shakerando, brano rimasto per sette settimane consecutive alla prima posizione della classifica singoli italiana FIMI e certificato con il Triplo Disco di Platino. Traguardi a cui si aggiunge la prima posizione su Apple Music e iTunes e il titolo di brano più utilizzato su TikTok, video musicale più visto su YouTube (oltre 48 milioni di views), il più ricercato su Shazam e tra i 10 brani più suonati dalle radio italiane.

Un successo che continua nonostante le recenti polemiche sui live dell’artista (vedi qui e qui).

Venerdì 22 luglio arriva questa nuova versione di Copacabana realizzata in collaborazione con Paky. Il pezzo, come già successo per Compliquè, con Shiva e Ghali, si aggiunge all’EP digitale Rhove.

Dall’incontro musicale del rapper di Rho e del rapper di Rozzano scaturisce un brano potente e adrenalinico. I due artisti, entrambi under 25, rappresentano una nuova wave del rap italiano e della musica urban e la loro collaborazione non potrà che fare felici tutti i loro ascoltatori.

Rhove Copacabana testo

Qui a seguire il testo della versione originale del brano.

(Testo e musica: Kavi Lybarger – Nikolas Andreasen – Samuele Roveda

Edizioni: Beatstars Publishing Worldwide)

Eh, Copacabana, Copacabana, ah

Yah-yah-yah, yah-yah-yah, eh

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad Yeh, yeh

Una ragazza voleva riempire il suo conto in banca

Mettere i suoi soldi nella mia borsa di Trapstar

Oggi mi chiama solo perché ho fatto due soldi Eh-eh

Okay, anche perché vado d’accordo con tutta la scena italiana Eh

Non faccio il lecchino, sono solo real e basta

Semplice ragazzino con la tuta del Ghana

Abito nelle trenches, faccio foto con bebè maranza

Non avevo un euro, fra’, eh-eh

Ho una tuta del Senegal, eh-eh

Sto simple come la Seleção, eh-eh

Le faccio capire che non le comprerò una Eh-eh

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna Eh

Afro come Naira Eh, eh, eh

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad Eh, eh, eh

Ah, da bebè avevo solo scarpe della Puma

Non passavo mai dalle mie scale senza puzza

Avevo fame, quindi rubavo all’Esselunga

Ora ogni giorno mi metto una nuova tuta

Se vendo le mie scarpe usate vanno a ruba

Da bebè, te lo giuro, ne avevo solo una

E andavo a scuola con lo zaino senza frutta

Ma andavo d’accordo, sì con bebè maranza

Non avevo un euro, fra’, eh-eh

Ho una tuta del Senegal, eh-eh

Sto simple come la Seleção, eh-eh

Le faccio capire che non le comprerò una

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta blanca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad