L'artista più streammato, e non solo, del momento annuncia il suo primo EP... in arrivo "Provinciale" di Rhove

Rhove disco, anzi EP, in uscita per il fenomeno musicale dell’anno che ha già superato oltre 271 milioni di stream sulle piattaforme digitali e 89 milioni di views dei suoi video. Esce tra pochi giorni Provinciale, questo il titolo del suo primo progetto discografico.

Il singolo Shakerando, già certificato con il disco di platino, è la canzone di questa stagione e, mese dopo mese, ha conquistato tutte le classifiche, da quelle FIMI a quelle delle piattaforme digitali. Il pezzo è anche il più cercato su Shazam e il più venduto su iTunes Italia.

Anche le radio si sono “arrese” a Rhove che, già da due settimane, è nella Top 10 dei brani più passati. Ora, dopo il lancio del nuovo freestyle, La Province #2, per Rhove è tempo di racchiudere le sue hit in un EP.

L’uscita del primo progetto discografico dell’artista di Rho è prevista per l’8 giugno prossimo per Milano Ovest/Virgin Records (Universal Music Italia). Ecco come lo presenta Rhove…

È così che siamo, non veniamo da Milano. Siamo ragazzi di provincia e non faremo mai guerra con nessuno. Il mio primo EP l’ho voluto chiamare con un nome che rappresentasse me e tutta la mia cerchia. PROVINCIALE uscirà l’8 giugno. Pronti la zonee?!! OKE! C’est la FAMIGLIA.

Sono felicissimo che le mie canzoni stiano funzionando, anche perché stiamo cercando di mandare un messaggio positivo a tutti i ragazzi di provincia e non. Faccio parte di questa realtà che finora è sempre stata ignorata. Attraverso la mia musica voglio poter dire a tutti i miei coetanei che qualsiasi cosa in cui credono, è possibile. Bisogna puntare in alto, sempre. Non bisogno omologarsi o farsi schiacciare da standard e cliché. Dando il massimo di noi stessi, ogni obiettivo e traguardo diventa finalmente raggiungibile”