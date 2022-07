Dopo le polemiche arriva il botta e risposta social tra Rhove e Salmo. Cosa si sono detti?

Rhove e Salmo, nuova polemica… ma questa volta finisce bene.

Nelle scorse ore si è scatenata una polemica su Rhove (vedi qui). Tutto è nato da un video postato sui social dove il rapper si arrabbiava col pubblico a concerto finito perché non saltava. Da lì il web si è scatenato, in parte giustamente, contro l’artista e anche qualche collega… Pinguini Tattici Nucleari in primis.

Nella giornata di oggi anche Salmo, alterato esteticamente da un filtro Instagram che ha soprannominato “Faccia da caramella ciucciata“, ha voltuo dare dei consigli, costruttivi a Rhove. Queste le sue parole:

Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro. Allora ‘Faccia da caramella ciucciata” vi da un consiglio… IMPARATE A CANTARE DAL VIVO. Questa cosa vi ripagherà per sempre vi assicuro. Evitate di portarvi i vostri amici deficienti che portano l’acqua sul palco, non fate il Calisthenics e se è possibile levate la voce dalla basi. Almeno dalle strofe. Non è importante diventare un idolo di TikTok ne tantomeno di fare le hit su Spotify, la verità è là fuori. La verità è sul palco. Perché il live è l’esame della vostra musica- È come un esame di stato e voi non potete andare ad un esame di stato con i fogliettini scritti e con l’aiuto. Le persone vengono e pagano il biglietto per sentirvi cantare dal vivo quindi IMPARATE A CANTARE DAL VIVO.

Diciamo che Salmo, con il suo passato discografico e live, con la sua capacità di creare dei veri e proprio cross over di generi, e con il suo ultimo live allo Stadio San Siro, il primo di un rapper, è sicuramente titolato a parlare e dare consigli ai più giovani.

La risposta di Rhove a salmo

La risposta del rapper di Rho, in provincia di Milano, non si è fatta attendere…

Canto tutti i pezzi e pure un’ottava sopra, ovviamente faccio delle pause, ma come tutti gli artisti del mondo. Chi mi è venuto a sentire live mi ha detto che non ha mai visto una cosa simile e mi è stato detto da tutti i proprietari delle discoteche che hanno visto passare tutti gli artisti da anni e anni. Mi sembra l’era del ‘senza auto tune’ non sai rappare questa, e gli stessi che lo criticavano, ora lo accettano. No disco che sia professionale fare live con le voci sotto ma a volte, facendo ancora Dj set e locali, non funzionano nemmeno le spie. Vi prometto che appena l’anno prossimo inizio con i miei live, non ci sarà nemmeno una voce sotto e vedrete il live più bello che avrete mai visto. Ringrazio Salmo dei consiglio. Voglio diventare il numero uno e lo supererò. Ps. Appena mi fanno due cuffie in ear faccio il culo a tutti.

Rhove ha anche pubblicato lo screen di un messaggio privato di Salmo, non si sa che se chiedendo il consiglio al collega o no. Queste le parole scritte da Salmo al ragazzo:

Bro mi dispiace, non volevo offendere nessuno ma questa cosa del live ci tengo molto. Volevo solo dare un consiglio costruttivo, mi dispiace se ti rompono le palle ma è una routine bro, rompono le palle sempre su per ogni cosa. Punta tutto sul live frate, il talento c’è. Un abbraccio.

Per concludere Rhove ha quindi aggiunto un messaggio per altri artisti che, parole sue, non vuole nemmeno nominare…