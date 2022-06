Ghali, Shiva e Rhove presentano in anteprima il nuovo singolo Compliqué a Love Mi

Si intitola Compliqué il nuovo pezzo di Ghali, Shiva e Rhove, anzi il loro primo singolo insieme per essere precisi. La canzone è il classico pezzo trap TikTok friendly che di certo schizzerà in vetta alle classifiche di streaming come la Viral Chart di Spotify nelle prossime settimane e ci accompagnerà per tutti i prossimi tre mesi estivi.

Compliqué (che in francese significa “complicato”) è stato presentato in anteprima assoluta dai tre rapper in occasione del grande concerto Love Mi, l’evento benefico organizzato da Fedez in Piazza del Duomo a Milano e trasmesso in diretta su Italia 1. Su All Music Italia trovate audio, testo e significato del brano.

Audio Compliqué Ghali, Shiva e Rove

pezzo in aggiornamento

Significato Compliqué Ghali, Shiva e Rove

pezzo in aggiornamento

TESTO Significato Compliqué Ghali, Shiva e Rove

pezzo in aggiornamento