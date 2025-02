Ora o mai più 2025: resoconto, classifica e voti della quinta puntata con tre manche

Ora o Mai Più 2025: la classifica e i momenti migliori della quinta puntata.

Sabato sera su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Ora o Mai Più, il programma condotto da Marco Liorni che, giunto alla quinta puntata, si prenderà una pausa sabato prossimo per lasciare spazio alla finale del Festival di Sanremo prima di tornare in onda con la sesta puntata e, il sabato successivo, la finale con la presentazione degli inediti.

Come da prassi Marco Liorni e il maestro Leonardo De Amicis iniziano la puntata svelando la classifica generale dopo le prime quattro puntata. Eccola a seguire:

Pierdavide Carone 63 punti Matteo Amantia 51 punti Antonella Bucci 46 punti Loredana Errore – Pago 43 punti Valerio Scanu 31 punti Anonimo Italiano – Carlotta 20 punti

In questa puntata ci saranno tre manche. Le prime due con i duetti con i tutor e la terza una super manche con 20 punti in palio e duetti con due ospiti d’eccesione.

