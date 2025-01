La storia di Antonella Bucci. Dal successo internazionale con Eros Ramazzotti al ritorno sulle scene con Ora o mai più

Tra i cantanti che saranno in gara dall’11 gennaio a Ora o mai più c’è anche un’artista nota più per la sua straordinaria voce e per le sue collaborazioni che per le proprie canzoni. Andiamo a scoprire insieme il percorso artistico di Antonella Bucci.

A gennaio 2025, tra i protagonisti della terza edizione di Ora o mai più, talent show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ci sarà anche Antonella Bucci, artista che nella sua carriera ha collaborato con grandi nomi della musica italiana.

