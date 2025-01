La storia di Matteo Amantia. Il boom con gli Sugarfree, Sanremo, la carriera da solista e ora adesso Ora o mai più

Matteo Amantia: la voce degli Sugarfree torna in TV. Il cantante sarà tra gli artisti in gara a Ora o mai più, lo show di Rai 1 in onda dall’11 gennaio 2025. Scopriamo insieme la storia artistica del cantante che ha conquistato il pubblico con Cleptomania.

Tra i protagonisti della terza edizione di Ora o mai più, in onda su Rai 1 con la conduzione di Marco Liorni, ci sarà anche Matteo Amantia, cantante noto come frontman degli Sugarfree. Dopo anni di successi, concerti e progetti solisti, Matteo è pronto a rimettersi in gioco sotto i riflettori. Scopriamo insieme la sua storia e il percorso musicale che lo ha portato fin qui.

