La storia di Anonimo italiano. Le hit, i dischi di platino, il caso Baglioni e il ritorno sulle scene con Ora o mai più

Tra gli artisti protagonisti dall’11 gennaio 2025 a Ora o mai più c’è Anonimo Italiano. Andiamo a scoprire chi si cela dietro questo nome e il suo percorso artistico nella musica italiana legato, almeno inizialmente, al nome di Claudio Baglioni.

Tornerà in onda su Rai 1 dopo qualche anno di assenza, Ora o mai più, il criticato talent show che vedrà alla guida in questa edizione Marco Liorni. Tra gli artisti in cerca di un riscatto ci sarà anche Anonimo Italiano.

Il misterioso cantautore, noto per il suo stile romantico e la voce straordinariamente simile a quella di Claudio Baglioni, torna sulle scene pronto a far riscoprire al pubblico il suo talento. Ma chi è Anonimo Italiano e cosa ha rappresentato nel panorama musicale italiano?

Scopriamolo insieme, cliccate in basso su continua.