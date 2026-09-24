Testo e significato di BBDV6?, il nuovo singolo di M¥SS KETA, in uscita venerdì 25 settembre 2026 su tutte le piattaforme digitali e in radio. Prodotto da Crookers, il brano riporta l’artista milanese alle sue radici clubbing, tra electro-house, provocazione e vita notturna.

Il titolo è l’acronimo di Baby dove sei? e nasce durante una notte al Cocoricò di Riccione, più precisamente al Ciao Sex, una delle sale del celebre locale della Riviera romagnola. È proprio qui che è stato girato anche il videoclip, per mantenere il legame tra la canzone e l’ambiente in cui ha preso forma.

BBDV6? arriva dopo HANGOVER GIRL, la collaborazione con Miss Bashful pubblicata durante l’estate. Il progetto proseguirà con una serie di remix affidati a DJ internazionali, i cui nomi e le date di pubblicazione non sono ancora stati comunicati.

M¥SS KETA – BBDV6? : il significato del brano

Dietro la sigla BBDV6? si nasconde una domanda semplice: Baby dove sei? Il titolo introduce una ricerca che prende forma nell’ambiente notturno del club, tra musica elettronica, incontri e desiderio.

Il riferimento al Cocoricò non è soltanto geografico. La canzone nasce al Ciao Sex, uno spazio in cui la dimensione musicale si intreccia con quella della trasgressione e della libertà di espressione, elementi che attraversano da sempre l’immaginario di M¥SS KETA.

La produzione di Crookers recupera le sonorità electro-house e la dimensione dancefloor che caratterizzano una parte importante del percorso dell’artista, spostando nuovamente l’attenzione sulla cultura dei club.

Nel raccontare la nascita del singolo, M¥SS KETA ha condiviso una serie di immagini e ricordi della serata:

“IL COCORICO’, LA NOTTE, LA RIVIERA, IL CIAOSEX, GIUSY CONSOLI CHE MI PARLA AL MICROFONO, CERULEO IN CONSOLLE – LE RAGAZZE MI PORTANO IN BAGNO, LUCI AL NEON, IL NAUFRAGAR M’E’ DOLCE IN QUESTO MARE.”

La dichiarazione restituisce l’atmosfera da cui è nato il pezzo: la Riviera, le luci al neon, la consolle e gli incontri di una notte che diventa materiale per una canzone.

Il significato più preciso delle immagini contenute nel brano potrà essere approfondito con la pubblicazione del testo integrale.

Il testo di BBDV6?

Il testo di “BBDV6?” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 25 settembre 2026, giorno di uscita del singolo.

Il videoclip di BBDV6? girato al Cocoricò

Per il video di BBDV6?, M¥SS KETA ha scelto di tornare esattamente nel luogo in cui è nata la canzone: il Ciao Sex del Cocoricò.

L’ambientazione permette di mantenere un collegamento diretto tra il brano e la notte che lo ha ispirato, con le luci, il pubblico e l’atmosfera del club a fare da cornice.

Il video ufficiale sarà inserito in questa pagina non appena disponibile.

Crediti del brano ▸ Titolo · BBDV6?

· BBDV6? ▸ Artista · M¥SS KETA

· M¥SS KETA ▸ Produzione · Crookers

· Crookers ▸ Data di uscita · 25 settembre 2026