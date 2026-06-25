25 Giugno 2026
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25 Giugno 2026

M¥SS KETA, le date del tour europeo 2026 tra Berlino, Londra e Taranto

L'artista milanese in giro per i festival e i club d'Europa fino a fine agosto: l'unica data italiana è a Taranto l'8 agosto

Tour di All Music Italia
M¥SS KETA in posa con maschera scintillante davanti a un muro di graffiti, scatto promozionale del tour europeo 2026
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M¥SS KETA è in tour in Europa con un calendario estivo che la porta su alcuni dei club e dei festival più riconoscibili della scena queer e di club culture internazionale. Le date 2026 toccano Germania, Regno Unito, Svizzera e una sola tappa italiana, a Taranto. Il tour accompagna l’uscita del nuovo singolo Hangover Girl feat. Miss Bashful, fuori dal 26 giugno.

M¥SS KETA concerti 2026: date del tour europeo

Data Città Venue
26 giugno Larz (DE) Fusion Festival
4 luglio Londra (UK) Ministry of Sound
24 luglio Berlino (DE) Berlin Pride CSD
24 luglio Berlino (DE) Phantom Bar
8 agosto Taranto Sound Department
21 agosto Lugano (CH) Soleggiata Sound
22 agosto Berna (CH) No Borders No Nations
28 agosto Colonia (DE) Schrotty

Il calendario è in continuo aggiornamento.

Il nuovo tour di M¥SS KETA

Il tour estivo conferma la dimensione internazionale dell’artista milanese, con tappe in alcuni dei luoghi simbolo della scena queer e di club culture europea, dal Fusion Festival in Germania al Ministry of Sound di Londra, fino al Berlin Pride CSD. L’unica data italiana è quella di Taranto all’8 agosto, al Sound Department.

Il percorso di M¥SS KETA

M¥SS KETA è da anni una delle voci più riconoscibili del pop alternativo italiano, capace di intrecciare immaginario club, attitudine queer e scrittura tagliente. Il 26 giugno pubblica il nuovo singolo Hangover Girl con Miss Bashful, una traccia in piano house prodotta da RIVA che entrerà nel suo nuovo repertorio live.

La scaletta del tour europeo

La scaletta ufficiale del tour 2026 non è stata diffusa. Le date europee, distribuite tra festival e club, propongono un set che intreccia i brani del repertorio di M¥SS KETA con il nuovo singolo Hangover Girl. Aggiorneremo questa sezione con la scaletta completa appena sarà disponibile.

Biglietti e prevendite

Le date europee del tour di M¥SS KETA seguono le modalità delle singole venue e dei festival ospitanti: biglietti e prevendite sono quindi disponibili sui canali ufficiali di ciascun evento (Fusion Festival, Ministry of Sound, Berlin Pride CSD, Sound Department di Taranto e gli altri). Conviene verificare di volta in volta sul sito del singolo appuntamento per accessi, orari e disponibilità.

Foto di Dario Pigato.

All Music Italia

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