M¥SS KETA annuncia il nuovo singolo: si intitola Hangover Girl, in featuring con Miss Bashful, ed è in uscita su tutte le piattaforme digitali da venerdì 26 giugno per Island Records / Universal Music Italia.

Il brano è una fotografia lucida e dissacrante di una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra ultimo drink e prima call del mattino, tra dancefloor e metropolitana delle 8. Attraverso l’ironia tagliente che da sempre la caratterizza, M¥SS KETA costruisce un inno dedicato a chi balla fino all’alba e poche ore dopo è già davanti a un computer, dietro un bancone o in fila per timbrare il cartellino.

M¥SS KETA e Miss Bashful: la prima collaborazione

Ad accompagnare M¥SS KETA nel nuovo singolo c’è Miss Bashful, artista, performer e figura di culto della nuova club culture europea. Amanti della vita notturna e delle infinite pieghe che può prendere, le due artiste firmano la loro prima collaborazione su una traccia tanto elegante quanto anfetaminica, in bilico tra glamour e collasso.

La produzione di Hangover Girl

Sulla produzione piano house a 142 BPM di RIVA sfrecciano mantra extrabeat sostenuti da cassa ghetto house, campioni di organo, pad Jupiter-8 e bassi sub-juke. Un cocktail sonoro ad alta intensità che trasforma i postumi in attitudine.

Il brano nasce come colonna sonora di tutte le volte in cui ci si è presentati al lavoro con la festa ancora addosso, tre ore di sonno alle spalle e una necessità spasmodica di sali minerali. Per quando si è finto di scrivere mail sensate, compilare un file Excel o capire qualcosa della riunione in corso, mentre l’unica cosa in testa erano i flash della serata precedente.

Crediti del brano

Titolo: Hangover Girl

Artisti: M¥SS KETA feat. Miss Bashful

Produzione: RIVA

Etichetta: Island Records / Universal Music Italia

Data di uscita: 26 giugno 2026

Foto di Dario Pigato