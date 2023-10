M¥SS KETA, “Condannata a Danzare” è il main theme del nuovo film di Maccio Capatonda

M¥SS KETA fa la sua prima incursione nel mondo cinematografico con “Condannata a Danzare” (Island Records / Universal Music Italia), brano originale in uscita martedì 14 novembre che Maccio Capatonda ha scelto come main theme del suo nuovo film “Il Migliore dei Mondi” – prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, in associazione con MEDUSA FILM e in collaborazione con Prime Video -, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire da venerdì 17 novembre.

“Da persona sempre desiderosa di nuovi stimoli e nuove avventure, per me lavorare alla canzone originale per ‘Il migliore dei mondi’ – mettendo insieme musica e cinema – è stato intenso e travolgente”, ha raccontato M¥SS KETA. “Lavorare fianco a fianco con Maccio mi ha fatto immergere nella storia e nella mente del protagonista”.

Scritta da M¥SS KETA e prodotta da RIVA, “Condannata a Danzare” è ispirata alla trama del film, alle sue atmosfere e, soprattutto, alla particolare ambientazione in un multiverso differente. Si tratta infatti di una canzone che appartiene a un mondo alternativo, in cui internet si è fermato all’era dei modem 56k.

Già dalla sua creazione, il brano doveva dunque contenere un certo tipo di reference sonore e di sound: post new wave e dark, ma anche morbido ed emotivo, con slanci luminosi in grado di accompagnare l’evoluzione del personaggio di Ennio.

M¥SS KETA “Condannata a Danzare”

A chiedere a M¥SS KETA di partecipare al film, creando una canzone originale per la colonna sonora, è stato proprio Maccio Capatonda. E l’artista ha subito accolto la proposta con entusiasmo e curiosità.

D’altronde, M¥SS si è sempre dimostrata pronta a muoversi su territori artistici e musicali inesplorati e, in questo senso, ha intercettato proprio lo spirito del protagonista del film, sempre pronto ad affrontare esperienze inedite e coinvolgenti.

Foto di copertina di Alessandro Merlo