Myss Keta dopo Edoardo Vianello campiona in “Profumo” Little Tony e omaggia la celebre “Love boat”

Myss Keta Profumo testo e significato del nuovo singolo che prende vita da un’iconica canzone di Little Tony che è stata sigla di una delle più amate serie della storia della tv.

L’artista è reduce da un live all’Alcatraz di Milano dove, il 18 maggio, ha festeggiato con tanti ospiti i 10 anni del suo brano Milano Sushi & Coca. Ed è proprio durante questa serata che Myss Keta ha fatto ascoltare in anteprima il suo nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Myss keta profumo significato del brano

Dopo il grande successo estivo dello scorso anno con Finimondo, brano in cui Myss Keta ha utilizzato il ritornello di una celebre hit di Edoardo Vianello, quest’anno l’artista sceglie di fare il bis.

Un pezzo tra flash di paparazzi, drink, danze notturne rischiarate dal chiaro di luna, richiami di sirene e un’atmosfera sofisticata che si dipana in una serie di citazioni. In primis LOVE BOAT, l’iconica sigla della serie degli anni Ottanta cantata da Little Tony, dall’altra la luna di Loredana Berté che bussa alla porta, la stanza di Battiato che continua a girare, lo spirito disinvolto di Pino D’Angiò e come una ciliegina sulla torta il saluto frizzante di Katuxa Close.

Profumo racconta un’estate caldissima, quando la città è lontana e davanti a sé si hanno solo il mare e la luna, unica bussola per il viaggio sulla nave dell’amore. La seduzione diventa un gioco, il flirt una missione più che possibile per la Venere in mascherina, pronta a immergersi in un’escalation amorosa che durerà tutta l’estate.

MYSS KETA PROFUMO TESTO E AUDIO

Mare, profumo di mare

Con l’amore voglio solo giocare

Wow, che caldo, è la Venere in mascherina

Paparazzi piazzati a riva per la regina (Ciao ciao)

Sfrecciamo via mio capitano, scegli tu la direzione

La mia rotta la conosci, è quella della seduzione

Ok, ok (Ok, ok)

Dove si va? (Dove?)

Classe G (Mhm) è automatica

Ok, ok (Ok, ok)

La luna è là, a largo

Nel Mediterraneo

Persa nel suo viaggio

Mare, profumo di mare

Nel tuo calice mi voglio tuffare

Mentre la stanza continua a girare

Con l’amore voglio solo giocare

Giocare con te, giocare con te, giocare con

Wow, che notte (Night)

È la Venere mascherata (Uh)

E la costa sembra più smeralda (Chic)

E la city l’ho dimenticata (Dov’è?)

Cosa c’è, il mistero ti intriga? (Mhm)

Un bikini che ti castiga

Una sirena ci attira

È una notte cattiva

Ok, ok (Ok, ok)

Dove si va? (Dove?)

Billionaire, è automatico

Ok, ok (Ok, ok)

La luna è là, a largo

Nel Mediterraneo

Persa nel suo viaggio

Mare, profumo di mare

Nel tuo calice mi voglio tuffare

Mentre la stanza continua a girare

Con l’amore voglio solo giocare

E questa luna continua a bussare

Mi sa che ho capito dove vuole arrivare

È colpa del

Mare, profumo di mare

Con l’amore voglio solo giocare

Giocare con te

Giocare con te

Giocare con (Wow)

Foto di Dario Pigato